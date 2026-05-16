Acuerda Sección 22 del SNTE paro indefinido de labores el 25 de mayo

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México
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    Acuerda Sección 22 del SNTE paro indefinido de labores el 25 de mayo
    Determinó que el 80 por ciento de los docentes se concentren en el estado Oaxaca y el 20 por ciento restante se sume a las movilizaciones de la CNTE en CDMX. Rogelio Morales Ponce

Exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las reformas educativas realizadas en los sexenios de Peña Nieto y López Obrador

OAXACA, OAX.- La asamblea estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) determinó iniciar el paro de labores indefinido a partir del próximo 25 de mayo de 2026, para exigir principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las reformas educativas realizadas en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Esta fecha para el estallamiento de la huelga nacional se propondrá a los demás contingentes o secciones sindicales adheridas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la asamblea nacional representativa que está prevista a realizarse hoy.

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Dentro de su plan de acción, acordó que el 80 por ciento de los docentes se concentren en el estado Oaxaca y el 20 por ciento restante se sume a las movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México.

En la asamblea de la Sección 22 del SNTE también rechazaron las respuestas del Gobierno de Oaxaca a su pliego de demandas laborales, sociales y políticas; según la consulta a sus bases, se consideraron nulas, mínimas e insuficientes.

DEMANDAS DE LA SECCIÓN 22 DE OAXACA

Algunas de las demandas locales del gremio magisterial son la aprobación de su iniciativa de Ley Estatal de Educación, el reconocimiento oficial del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), la abrogación del decreto del año 2015 con el que se reestructuró el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y se les quitó el control de esta institución, y el restablecimiento de la “bilateralidad normativa” y de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón.

Sus exigencias incluyen la dotación de uniformes, útiles, calzado y desayunos escolares, material pedagógico y deportivo, mayor presupuesto para becas, construcción y rehabilitación de escuelas, internados y normales; así como vehículos, mobiliario y oficinas para supervisores escolares.

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También destaca que la Sección 22 del SNTE exige aumentar el aguinaldo del equivalente a 90 días de salario a 120 días de salario, integrar la “Medida del Bienestar” al salario, el pago a los asesores externos de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSO), la cancelación de un fideicomiso y subsidio de energía eléctrica a escuelas, entre otras exigencias.

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