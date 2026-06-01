Congreso de la Unión declara constitucionales nulidad y magistrados a modo
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Los beneficiarios de esa reforma son los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF
CDMX.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió las declaratorias de constitucionalidad de las dos reformas aprobadas la semana pasada en periodo extraordinario.
La primera tiene que ver con la reforma que aplazó de 2027 a 2028 la segunda fase de la elección del Poder Judicial, y que incluye la posibilidad de reelección de Magistrados electorales, que contó con el respaldo de 25 congresos estatales.
Los beneficiarios de esa reforma son los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez.
RESPLADO DE 24 CONGRESOS
La segunda atañe al artículo 41 Constitucional, con la que se introdujo una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, y que ha sido interpretada por especialistas electorales y actores políticos de Oposición como una reforma de nulidad a modo de Morena, la cual contó con el respaldo de 24 congresos estatales.
Esta última reforma desató cuestionamientos de la Oposición, que consideró que Morena podría emplear ese recurso para aferrarse al poder.