Congreso de la Unión declara constitucionales nulidad y magistrados a modo

CDMX.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió las declaratorias de constitucionalidad de las dos reformas aprobadas la semana pasada en periodo extraordinario.

La primera tiene que ver con la reforma que aplazó de 2027 a 2028 la segunda fase de la elección del Poder Judicial, y que incluye la posibilidad de reelección de Magistrados electorales, que contó con el respaldo de 25 congresos estatales.