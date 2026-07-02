Revisiones del T-MEC mantienen incertidumbre: CCME

GUADALAJARA, JAL.- La decisión de Estados Unidos de no extender de inmediato el T-MEC por otro periodo largo cambió el escenario comercial para México y Canadá: el acuerdo seguirá vigente hasta 2036, pero entrará a un esquema de revisiones anuales. La siguiente ronda de negociación entre México y Estados Unidos está prevista para la semana del 20 de julio, en una etapa clave para definir cómo se conducirán estas revisiones.

Bajo ese contexto, Sofía Pérez Gasque Muslera, fundadora del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Nacional y presidenta del Consejo Consultivo Nacional del organismo, advirtió que la revisión anual del tratado mantendrá la incertidumbre económica, pese a que el acuerdo permanezca vigente. POSITIVO QUE NINGUNA DE LAS PARTES ABANDONÓ Señaló que el elemento positivo es que ninguna de las tres partes abandonó el T-MEC, pero sostuvo que este nuevo esquema sí puede inquietar a la economía y frenar nuevas inversiones dentro del País. “Lo primero y lo más positivo es que el acuerdo sigue, que ninguna de las tres partes se bajó. Lo segundo, por supuesto, que la generación de incertidumbre con una revisión anual durante 10 años, pues puede preocupar a la economía”, señaló. La empresaria afirmó que el tratado no requiere abrir nuevos capítulos, ya que, desde su visión, el T-MEC funciona y sigue siendo una plataforma estratégica para la integración productiva de la región.

En lugar de modificar el acuerdo, planteó que los esfuerzos deben enfocarse en reforzar áreas clave como seguridad, libre flujo de datos y mecanismos complementarios de colaboración comercial entre los tres países. “El T-MEC está bien, funciona, no necesitamos aperturar ningún capítulo del T-MEC. Lo que necesitamos es reforzar actividades como seguridad, libre flujo de datos”, dijo. EL MAYOR IMPACTO SERÁ EN LA INVERSIÓN Pérez Gasque Muslera apuntó que el mayor impacto de este esquema recaerá en la inversión, especialmente en sectores donde la relación comercial con Estados Unidos es determinante. Consideró que la incertidumbre asociada a las revisiones anuales ya se refleja en decisiones de gasto de capital y podría seguir afectando la llegada de nuevos proyectos productivos al país.

“Tenemos sectores donde hay inversiones que el 85% de lo que se hace es transaccional entre México y Estados Unidos, por ejemplo, entonces obviamente la incertidumbre puede afectar eso”, explicó. Sobre los aranceles, explicó que no hay cambios inmediatos y que todo permanecerá bajo las condiciones actuales mientras continúan las negociaciones por sectores como acero, agricultura, manufactura y automotriz. En ese sentido, advirtió que el reto para México será fortalecer el contenido nacional, consolidar cadenas de suministro y reducir el impacto que este entorno pueda tener en empresas que dependen del mercado estadounidense. “Ahorita continúa igual todo lo que ha pasado con el 232 y con los aranceles en las diferentes áreas, pues seguirá como está. Obviamente las negociaciones se han partido por sectores, es decir, por ejemplo acero, agricultura, manufactura, automotriz”, puntualizó. RELEVANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES En un segundo plano, la empresaria destacó la relevancia de la participación de mujeres en las mesas de trabajo del T-MEC, al señalar que su presencia ha permitido incorporar visiones sectoriales desde la iniciativa privada y colocar temas que antes no estaban suficientemente representados. Subrayó que, desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, se busca que las mujeres tengan asientos reales en las mesas de toma de decisión y una voz activa en la definición de la agenda comercial.

“La visión femenina es trascendental en el T-MEC, varias mesas de trabajo de iniciativa privada, muchas de ellas lideradas por mujeres hemos tenido mucha presencia de mujeres desde iniciativa privada, de grandes empresas globales, por supuesto de las empresarias, para poder estar involucradas en las mesas de trabajo”, concluyó. LLAMAN A LA UNIDAD Y EL LIDERAZGO FEMENINO La empresaria Nancy Aragón Sosa y Ávila asumió el cargo como nueva presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Capítulo Jalisco, por el periodo 2026-2028, con el compromiso de fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo económico del estado y consolidar al organismo como una comunidad que abre puertas y acompaña a nuevas emprendedoras. “Las mujeres empresarias no somos una conversación paralela al desarrollo económico. Somos parte fundamental de éste”, afirmó Aragón Sosa y Ávila, al subrayar que las emprendedoras de Jalisco contribuyen cada día a crear empleos, innovar y generar oportunidades en sus comunidades. En su mensaje de toma de protesta, la nueva presidenta advirtió que, aunque el talento no tiene género, las oportunidades aún no llegan con la misma facilidad para todas y todos, por lo que consideró prioritario reducir esa brecha y construir condiciones más equitativas para quienes deciden iniciar o hacer crecer una empresa.

“El talento no tiene género, pero las oportunidades todavía no llegan con la misma facilidad para todas y todos. Reducir esa distancia no es solamente una causa de justicia, es una decisión inteligente para el desarrollo económico de Jalisco”, expresó, al insistir en que incluir a más mujeres en los proyectos empresariales es clave para la competitividad del estado. En el mismo acto, la presidenta del Consejo Consultivo Nacional del organismo, Sofía Pérez-Gasque Muslera, recordó que desde la creación del CCME el objetivo ha sido impulsar el desarrollo económico con perspectiva de género y dar voz a las mujeres en las mesas de decisión, aunque el camino ha implicado romper barreras y aprender a colaborar en lugar de competir. “No se trata de una, se trata de todas”, subrayó Pérez-Gasque, al enfatizar que la fuerza del organismo no radica en una sola líder, sino en la capacidad de unir a miles de mujeres empresarias y ejecutivas en torno a una agenda común. La también fundadora del Consejo habló de la necesidad de que las mujeres empresarias trabajen con unidad, junto con organismos, gobierno y sector privado, para que las decisiones económicas se construyan con la participación de todas las voces y no sólo de unos cuantos.

“Si solamente nos acordáramos que lo único que necesitamos hoy para mover el país es la unidad”, señaló, al destacar que la articulación entre organismos de mujeres empresarias y cámaras empresariales es clave para incidir en la dirección del desarrollo económico de México y de estados como Jalisco.

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