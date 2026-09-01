Adriana Dávila renuncia a Comisión Permanente del PAN; denuncia a la dirigencia de su partido por ‘incongruente’

CDMX.- Sin abandonar su militancia, Adriana Dávila renunció a la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) tras denunciar, en una misiva dirigida a Jorge Romero Herrera, que la dirigencia del partido “tolera la simulación, la incongruencia y la inacción, sin propiciar la apertura a otras ideas”. En su carta de renuncia, Dávila manifestó su preocupación ante la imagen pública de Acción Nacional y advirtió que hay un desinterés en las cúpulas del movimiento por construir un proyecto sólido que permita a los mexicanos sumarse en la oposición a Morena.

“Lo planteado por mi parte en cuanto a metas, tiempos de ejecución, responsabilizadas específicas y perfiles profesionales para evaluar, dar seguimiento y corregir nuestras acciones como partido fue, por decir lo menos, banalizado”, lamentó.

ACUSA ADMINISTRACIÓN DEL SILENCIO Y COMPLICIDAD La panista acusó que la Comisión Permanente Nacional se ha convertido en un espacio donde la deliberación real ha cedido ante la administración del silencio y la complicidad, en beneficio de la búsqueda sólo de cargos políticos y próximas candidaturas. “Frente a hechos de enorme trascendencia, la dirigencia ha actuado con tibieza, dispersión o franca incongruencia. Mientras el país enfrenta una crisis institucional, de inseguridad y de concentración del poder, (...) la dirigencia no ha estado a la altura de la responsabilidad histórica que le corresponde”, condenó.

Como ejemplo, retomó los fracasos electorales del blanquiazul en Veracruz, Durango y Coahuila, donde “la realidad mostró con crudeza el deterioro institucional, político y de seguridad” sin que desde los órganos del partido se advirtiera una capacidad real para procesar los resultados con crítica interna.

DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS SE HA DADO A CIEGAS Y SIN SUSTENTO: DÁVILA Según Adriana Dávila, la definición de candidaturas en el PAN se ha realizado en cuestión de minutos, a ciegas y sin sustento alguno, lo que ha permitido posicionar perfiles sin trayectorias debidamente valoradas a través de mediciones poco objetivas. Por ello, reiteró que la dirigencia de Jorge Romero ha enviado a la ciudadanía un mensaje de debilidad, fragilidad y ambigüedad frente al régimen de Morena.

“La percepción construida es devastadora: una dirigencia que denuncia con tibieza los excesos autoritarios del régimen, con grupos parlamentarios que no siempre actúan con la misma contundencia, cohesión y claridad en las votaciones trascendentes”, agregó. CONVOCA A REFLEXIONAR EN EL PAN En su misiva, criticó que el partido anuncie relanzamientos “una y otra vez” sin que nada cambie verdaderamente y, por ello, subrayó que mantenerse en la Comisión Permanente equivaldría a convalidar ese “vaciamiento político”. “Mi renuncia es una definición política frente al deterioro de un órgano que ha dejado de cumplir la responsabilidad para lo que fue concebido. Por ello, he decidido emplear mi energía y experiencia en la defensa de México desde los espacios en los que todavía sea posible actuar con congruencia”, indicó.

Dávila confió en que sus palabras servirán, al menos, para provocar una reflexión seria en el interior del PAN, con el objetivo de fortalecer el sentido político y funcional de los órganos del partido.