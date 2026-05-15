Pide Magnicharters concurso mercantil

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    Pide Magnicharters concurso mercantil
    La aerolínea Magnicharters promovió una demanda voluntaria de concurso mercantil, a poco más de un mes de que cesó operaciones por insolvencia financiera. ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO

Hasta ahora se desconoce si su intención es solicitar una declaración de quiebra o con intención de convenio

La aerolínea Magnicharters promovió una demanda voluntaria de concurso mercantil, a poco más de un mes de que cesó operaciones por insolvencia financiera.

Grupo Aéreo Monterrey, razón social de Magnicharters, presentó la demanda el pasado 8 de mayo, pero hasta ahora se desconoce si su intención es solicitar una declaración de quiebra para proceder a la liquidación de la empresa, o si lo hizo con la intención de buscar un convenio con sus acreedores, que le permita retomar actividades.

Nataly Pérez Hernández, jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, publicó hoy un escueto acuerdo en el que, aparentemente, previno a la empresa para aclarar su demanda, antes de resolver si la admitirá a trámite.

https://vanguardia.com.mx/noticias/magnicharters-en-problemas-afac-suspende-certificado-de-operacion-y-advierte-revocacion-si-no-acredita-solvencia-IA20025805

Si el concurso es admitido, la jueza dictará medidas precautorias para proteger los activos de Magnicharters, y ordenará designar a un visitador para que verifique su situación financiera.

Al cierre de 2025, la empresa sólo contaba con cuatro aeronaves Boeing 737-300 con una edad promedio de casi treinta años. Una de ellas estaba fuera de servicio por mantenimiento.

Magnicharters se suma a Mexicana de Aviación y sus filiales, Interjet y Aerolíneas Internacionales en la lista de empresas del sector que terminaron en un proceso judicial de concurso mercantil, mientras que otras como Aeromar, TAESA, Aviacsa Líneas Aéreas Azteca y Aero California simplemente dejaron de funcionar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cancelaciones-de-magnicharters-generan-ajustes-en-agencias-de-viajes-de-saltillo-DJ19984236

El pasado 11 de abril, Magnicharters anunció sorpresivamente que dejaría de operar vuelos programados para las siguientes dos semanas “por problemas logísticos”, y dejó varados a clientes en Cancún, Huatulco y Mérida.

El 15 de abril, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) suspendió el certificado de operador aéreo de Magnicharters, precisamente por sus problemas financieros, que se han ido agravando desde la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con datos de la AFAC, en el primer bimestre de 2026 la aerolínea transportó 20 mil 558 viajeros. En 2025 movilizó 208 mil 583 pasajeros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/con-solo-56-de-ocupacion-en-vuelos-expertos-preven-cierre-definitivo-de-magnicharters-DC20004117

Fundada en 1994, Magnicharters ya había cesado operaciones en 2008, pero por problemas técnicos.

A estas alturas, la deuda ya podría incluir Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) retenida a los pasajeros y no entregada, así como impuestos federales.

En 2023, por ejemplo, tuvo que llegar a un acuerdo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para liquidar en mensualidades 70 millones de pesos de TUA que no le había pagado.

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