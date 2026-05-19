Alista Sheinbaum propuesta para combatir nexos entre políticos y crimen

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    Alista Sheinbaum propuesta para combatir nexos entre políticos y crimen
    El tema, dijo, debe convertirse en una garantía general para impedir una colusión entre actores políticos y organizaciones criminales. Presidencia

Aseguró que su gobierno trabaja en un proyecto que evitará vínculos entre políticos y grupos delictivos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este martes que su gobierno trabaja en la elaboración de una propuesta para evitar vínculos entre políticos y grupos delictivos.

La mandataria se refirió al tema luego de ser cuestionada sobre los criterios que Morena aplicará para seleccionar candidatos rumbo a las elecciones de 2027, tras las declaraciones de la nueva dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, sobre buscar perfiles limpios y de buena reputación.

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Sheinbaum sostuvo que el tema no corresponde únicamente a Morena, sino que debe convertirse en una garantía general para impedir una colusión entre actores políticos y organizaciones criminales.

“De hecho estamos trabajando en una propuesta, porque no sólo es un asunto de Morena, es un asunto de garantizar que no haya colusión con algún grupo delictivo”, aseguró.

SIN DETALLES DE LA INICIATIVA

Aunque no ofreció detalles sobre el contenido de la iniciativa, la Presidenta señaló que el objetivo es fortalecer mecanismos para evitar nexos entre servidores públicos, candidatos y grupos criminales, en medio de cuestionamientos recientes sobre presuntas relaciones entre políticos y organizaciones delictivas

“Ya Morena ya dijo lo que va a hacer. No sé si los otros partidos lo han dicho por cierto, pero es muy importante en todos los sentidos y la gente sabe también, la gente toma decisiones de manera inteligente, el pueblo no es tonto”, sostuvo.

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Sheinbaum afirmó que cualquier señalamiento debe sustentarse en investigaciones formales y no únicamente en acusaciones públicas o mediáticas, al insistir en que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades.

“En todos los casos, porque todo mundo es inocente hasta que no haya una carpeta de investigación con una persona tendrán que definirlo las instancias correspondientes”, dijo.

PERFILES SIN SEÑALAMIENTOS

En días pasados, al asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN), Montiel sostuvo que su partido buscará perfiles sin señalamientos y con trayectoria pública sólida.

“Quien aspire a representar al pueblo bajo nuestras siglas debe contar con una trayectoria impecable. No se trata sólo de ganar elecciones, sino de garantizar que quienes lleguen al poder lo hagan con las manos limpias y el corazón puesto en servir”, expresó.

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La dirigente partidista sostuvo además que el proceso interno incluirá revisiones sobre antecedentes y desempeño público de los aspirantes. “En Morena, los corruptos no tienen cabida”, adelantó.

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