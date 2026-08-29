American Society considera la iniciativa contra doble nacionalidad como legítima pero llama al Congreso a escuchar a especialistas

CDMX.- Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa con el fin de que quienes aspiran a gubernaturas, a la jefatura de gobierno y a la presidencia nada más cuenten con la nacionalidad mexicana, la American Society of Mexico (AmSoc) reconoció como “legítima la responsabilidad del Estado mexicano de proteger su soberanía y prevenir cualquier forma de injerencia extranjera”. “La lealtad a México no se determina por el número de nacionalidades que posee una persona, sino por sus actos.

“La verdadera amenaza a la soberanía surge cuando un servidor público o candidato responde a intereses ajenos al Estado mexicano, incluyendo gobiernos extranjeros, intereses económicos ilícitos o el crimen organizado”, comentó.

ADVIERTE DE EFECTOS DESPROPORCIONADOS En contraste, advirtió que una prohibición general, sin diferenciar cómo se obtuvo la segunda nacionalidad, podría producir efectos desproporcionados para millones de mexicanos que integran comunidades binacionales, de forma específica quienes la poseen automáticamente desde su nacimiento. “La doble nacionalidad no debe constituir, por sí sola, una barrera para el pleno ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano mexicano”, dijo la American Society of Mexico.

Expuso que la doble nacionalidad no debería crear diferencias sustantivas entre mexicanos por nacimiento en el ejercicio de sus derechos políticos; presumir un conflicto de lealtades por una condición jurídica, sin acreditar una conducta contraria al interés nacional, y afectar especialmente a hijos de migrantes, familias retornadas y mexicanos nacidos en Estados Unidos, muchos de los cuales adquirieron una segunda nacionalidad por nacimiento y no por una decisión propia. NO CONFUNDIR DOBLE NACIONALIDAD CON INJERENCIA O DESLEALTAD Tampoco confundir doble nacionalidad con injerencia o deslealtad. “La protección de la soberanía debe concentrarse en los riesgos reales para la independencia de quienes aspiran: financiamiento ilícito, conflictos de interés, actuación por cuenta de gobiernos extranjeros y cualquier vínculo, presión o influencia del crimen organizado. “Estos riesgos deben investigarse y sancionarse con el mismo rigor para todos los ciudadanos, tengan una o más nacionalidades”, agregó.

La AmSoc propuso que el Congreso de la Unión, al cual la mandataria federal envió dicha iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, escuche a especialistas y representantes de las comunidades migrantes y binacionales. LLAMA A UNA REGULACIÓN PRECISA Y PROPORCIONAL “Defender la soberanía no exige convertir una historia familiar, migratoria o una circunstancia de nacimiento en presunción de deslealtad. “México puede proteger plenamente su soberanía sin establecer barreras generales para sus ciudadanos con doble nacionalidad”, dijo.

La American Society of Mexico añadió que una regulación precisa y proporcional debe enfocarse en conductas, vínculos y conflictos de interés reales, preservando al mismo tiempo los derechos de los mexicanos y los puentes humanos que sostienen la relación bilateral.