Tiene el narco vínculo con 36% de homicidios dolosos en Jalisco

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    Tiene el narco vínculo con 36% de homicidios dolosos en Jalisco
    Se consideraron como indicios de delincuencia organizada elementos explícitamente citados en los textos de la FGE. Cuartoscuro

La Fiscalía estatal informó que 126 capturas tuvieron elementos que sugirieron la relación con estructuras de la delincuencia organizada

GUADALAJARA, JAL.- En Jalisco, el 36 por ciento de las detenciones por homicidio doloso tiene indicios de estar relacionado con el crimen organizado.

Mediante un análisis de los comunicados de la Fiscalía del Estado en los que se ha informado sobre estas aprehensiones, entre diciembre del 2024 y julio del 2026, se registraron 350 capturas por 313 casos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presentan-primeros-amparos-aspirantes-admitidos-por-la-unam-tras-examen-irregular-CE22625106

De ésta última cifra, 175 de las detenciones fueron asociadas por la misma dependencia a la delincuencia común, como riñas, robos, deudas, venganzas y celos, entre otros.

En tanto que 126 capturas tuvieron elementos que sugirieron la relación con estructuras de la delincuencia organizada. Sin embargo, de este número, 48 casos corresponden a investigaciones rezagadas de años anteriores.

En el 14 por ciento restante de los casos -49 de 350 detenciones-, los comunicados no ofrecieron información suficiente para determinar el contexto en el que ocurrió el crimen.

ANÁLISIS DE LOS CASOS

La clasificación de los casos como “delincuencia común” o “delincuencia organizada” fue resultado de una revisión del diario “Mural” sobre el contenido de cada comunicado de detención difundido por la Fiscalía del Estado en el periodo señalado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/indaga-anticorrupcion-a-exfuncionarios-del-inai-por-omisiones-GE22625399

Se consideraron como indicios de delincuencia organizada elementos explícitamente citados en los textos, como ataques con múltiples víctimas, privación de la libertad previa al homicidio, participación de grupos armados o células delictivas, ejecuciones planeadas con roles definidos entre los agresores o mensajes dejados junto a las víctimas.

No obstante, no se consideraron historias de señalados como Eliel “N”, quien aunque era buscado por delincuencia organizada, delitos contra la autoridad y homicidio tentado, no fue imputado por homicidio calificado.

Las aprehensiones se quedan por debajo del nivel de asesinatos que se registran en la Entidad. Desde diciembre del 2024, hasta mayo del 2026 -cifra más reciente- en Jalisco hubo mil 687 víctimas de homicidio doloso.

HAY DÉFICIT DE PERSONAL

Anuar García, presidente de México SOS, capítulo Jalisco, comentó que la Fiscalía a veces se “recarga” en la FGR bajo el argumento de que está inmiscuida la delincuencia organizada, aunque también tiene un déficit de personal importante.

“Actualmente, en el área de Homicidios, la última cifra que tenemos es que solamente tenían 14 ministerios públicos investigando, son poquitos para el gran número de homicidios que se han cometido durante todo este período de tiempo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-buscara-que-bienes-decomisados-a-narcotraficantes-en-eu-sean-entregados-a-mexico-HE22624254

“Se tenía tres para andar en trabajo de campo, se tenían tres para litigación y ocho realizando investigaciones. Pero estamos hablando de investigaciones que son 24 horas, siete días a la semana, obviamente le resulta insuficiente la capacidad”.

PRESIONES DEL CRIMEN

Todo esto, añadió, aunado a las presiones que hay de parte del crimen y los despidos o bajas.

Uno de los casos que ejemplifica la categoría de delincuencia común es el de Moisés Alejandro “N”, detenido en 2025 por un homicidio ocurrido casi siete años antes en Tlaquepaque, cuando disparó contra otro individuo tras una discusión entre dos familias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-retiro-de-visas-a-funcionarios-mexicanos-es-un-asunto-personal-NE22624944

En contraparte, Alfonso Baltazar “N”, capturado el 4 de febrero de 2026 en Jalostotitlán, fue señalado de participar en la muerte de dos agentes de la Policía Vial, el 11 de noviembre de 2025 en El Salto.

Él, presuntamente, estuvo asociado con una célula delictiva y también habría participado en la muerte de un hombre de la tercera edad y el homicidio del dueño de un gimnasio, registrados en enero de 2026 en Tlajomulco.

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