Anuncia SEP ampliación de becas Benito Juárez y la cobertura total de La Escuela es Nuestra en preparatorias públicas para 2026

Actualmente, este programa cerró 2025 con 4 millones 94 mil becarios inscritos en bachillerato. Para 2026, la SEP prevé que la cifra supere los 4.1 millones de beneficiarios , lo que representa un incremento sostenido en la cobertura del apoyo económico a jóvenes estudiantes.

El secretario de Educación Pública ( SEP ), Mario Delgado Carrillo , informó que en 2026 se fortalecerá el apoyo económico directo a estudiantes de educación media superior , como parte de una política nacional enfocada en la permanencia escolar. El eje central será la ampliación de la Beca Universal Benito Juárez , considerada una de las más importantes del país.

La inversión estimada para este rubro será superior a los 40 mil millones de pesos, garantizando que millones de alumnos cuenten con recursos para continuar sus estudios y reducir el abandono escolar por causas económicas.

LA ESCUELA ES NUESTRA LLEGARÁ A TODAS LAS PREPARATORIAS

En materia de infraestructura educativa, Mario Delgado destacó que el programa La Escuela es Nuestra llegó por primera vez a las preparatorias públicas del país, marcando un cambio relevante en la política de mejora de planteles de nivel medio superior.

Durante 2025, el programa benefició a 6 mil 317 escuelas, lo que equivale a cerca de la mitad del total nacional, con una inversión aproximada de 4 mil 500 millones de pesos. Estos recursos fueron destinados a mejoras definidas directamente por las comunidades escolares.

Para 2026, el gobierno federal pondrá en marcha la segunda etapa, con la meta de cubrir el 100% de las preparatorias públicas, es decir, 6 mil 92 planteles adicionales, con una inversión similar que superará nuevamente los 4 mil 500 millones de pesos.

TRES EJES DE LA NUEVA POLÍTICA EDUCATIVA

El titular de la SEP subrayó que la política educativa del nuevo gobierno se sostiene en tres ejes estratégicos para fortalecer el bachillerato en México y responder a la creciente demanda de espacios educativos.

El primero es la creación de más espacios en bachillerato, con el fin de que ningún joven se quede sin la posibilidad de continuar sus estudios. El segundo eje es la mejora de las preparatorias existentes, tanto en infraestructura como en condiciones de aprendizaje.

El tercer pilar es la consolidación de becas universales para estudiantes de educación media superior, una medida clave para evitar la deserción escolar y garantizar que el factor económico no sea un obstáculo para concluir el bachillerato.

DATOS CURIOSOS

· La Beca Universal Benito Juárez es uno de los programas sociales con mayor cobertura en México

· La Escuela es Nuestra permite que las comunidades escolares decidan directamente en qué se invierten los recursos

· Más del 50% de la deserción en bachillerato está relacionada con factores económicos