Anuncia Sheinbaum modernización de control migratorio en aeropuertos del país

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    Anuncia Sheinbaum modernización de control migratorio en aeropuertos del país
    La mandataria explicó que la actualización se financiará con recursos del derecho de no residente. Cuartoscuro

El objetivo es agilizar el ingreso de turistas y reforzar la vigilancia de las entradas y salidas del territorio nacional, dijo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal modernizará los equipos de control migratorio en los aeropuertos del país para agilizar el ingreso de turistas y reforzar la vigilancia de las entradas y salidas del territorio nacional.

En conferencia, la mandataria explicó que la actualización se financiará con recursos del derecho de no residente, cuyo monto previsto para 2027 fue reducido a la mitad respecto de la propuesta original.

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“Se va a agilizar, principalmente todas las entradas, pero particularmente en aeropuertos, vamos a actualizar todos los equipos que muchos de ellos ya son muy antiguos”, afirmó.

SE MEJORARÁN CONTROLES MIGRATORIOS, ASEGURA SHEINBAUM

Sheinbaum señaló que la modernización permitirá reducir las filas de pasajeros en los aeropuertos y mejorar los controles migratorios.

“Eso va a permitir agilizar las entradas en los aeropuertos, que no haya colas y al mismo tiempo, pues tener mayor control”, sostuvo.

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La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que el derecho de no residente será de 175 pesos y que los recursos se concentrarán en el Instituto Nacional de Migración (INM).

La funcionaria dijo que la medida busca modernizar los procesos de entrada y salida de visitantes internacionales, tanto en aeropuertos como en puertos marítimos.

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