Avala la Corte que militares sean dueños de una aerolínea y de varios aeropuertos

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes la reforma legal de 2023 que permite a los militares ser, al mismo tiempo, dueños de una aerolínea y de varios aeropuertos. Por unanimidad, la Corte declaró Constitucional la reforma de mayo de 2023 a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, impulsadas por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para facilitar la incursión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sector aeronáutico.

Con esa reforma, se exentó a empresas paraestatales del candado que impide a las aerolíneas ser dueñas de más del cinco por ciento de cualquier concesionaria de aeropuertos. Ello ha permitido a la Sedena ser, al mismo tiempo, dueña de la nueva Mexicana de Aviación y de 13 aeropuertos que incluyen el Felipe Angeles, principal base operativa de dicha aerolínea.

REFORMA VIOLA PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, ALEGA OPOSICIÓN Minorías de oposición en el Congreso alegaron ante la Corte que esta reforma viola principios Constitucionales de libre competencia económica, pues abre la puerta a prácticas monopólicas, subsidios cruzados y trato preferencial de los aeropuertos de la Sedena a Mexicana, en perjuicio de las aerolíneas privadas. En 2023, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó no aprobar esta reforma, porque podía impedir la existencia de condiciones de neutralidad competitiva en el transporte aéreo y la administración aeroportuaria.

Pero la sentencia aprobada hoy rechazó que este riesgo justifique anular la reforma “Este Tribunal Pleno considera que, el hecho de que a las entidades paraestatales asignatarias de un aeropuerto, no se les impongan las restricciones que prevén el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos, no implica que por sí solo sea inconstitucional, ya que ello dependerá de la ejecución o la práctica con la que se lleve a cabo, inclusive, de las condiciones del mercado en ese momento”, establece el fallo. El Presidente Hugo Aguilar destacó que las empresas paraestatales cumplen fines de servicio público y no tienen fines de lucro, por lo que las privadas no pueden alegar violaciones al derecho de trato igualitario, ya que no son comparables.

CUESTIONAN ASIGNACIÓN DE TAREAS A LA SEDENA La oposición también cuestionó que se asignaran a la Sedena tareas ajenas al orden estrictamente militar, como prohibía en 2023 el artículo 129 de la Constitución. Ese artículo, sin embargo, fue reformado en septiembre de 2024, y ahora permite que los militares asuman prácticamente cualquier función que el Congreso les otorgue en ley secundaria.

Esta reforma fue aprobada durante el llamado “viernes negro” del Senado en abril de 2023, cuando Morena y sus aliados votaron en super fast track cambios a más de veinte leyes, luego de recibir instrucciones de López Obrador unas horas antes. La actual Corte resolvió en mayo pasado que las posibles irregularidades durante esa sesión no anulan las leyes aprobadas, en sentido contrario a lo que opinaron los siete Ministros y Ministras que salieron del tribunal en 2025. El máximo tribunal agendó para hoy otro proyecto, del Ministro Irving Espinosa, que también avala la reforma que permite a los militares ser asignatarios de trenes de pasajeros, pero el asunto fue aplazado.