Asegura Sheinbaum que no negocia la soberanía nacional frente a presiones de EU

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    Asegura Sheinbaum que no negocia la soberanía nacional frente a presiones de EU
    La mandataria recordó que, a lo largo de la historia, la relación bilateral con el vecino del Norte siempre ha estado marcada por episodios de intervención. FOTO: Cuartoscuro Daniel Augusto

Expuso que es solo “una oficina” del Departamento de Justicia en NY la que pidió a su Gobierno la detención provisional de Rocha

CDMX .-La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no va a negociar la soberanía nacional frente a las presiones de Estados Unidos, ni agachará la cabeza, para detener y extraditar al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como otros nueve funcionarios mexicanos acusados de vínculos con el narcotráfico.

Así lo afirmó durante su conferencia matutina,e n donde rechazó las versiones que apuntan a que su Administración enfrenta un supuesto dilema entre entregar a funcionarios a las autoridades estadounidenses o enfrentar consecuencias.

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”Primero, la Presidenta no agacha la cabeza. Su Presidenta va a defender la soberanía por encima de todo y vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora. Un principio que no es negociable bajo ninguna circunstancia es la soberanía”, aseveró.

”(Dicen) ‘la Presidenta está en un terrible dilema: o entrega a Rocha o va a haber invasión’ ¡Ah, bueno, cálmense, tranquilos, por favor! (dicen) ‘La Presidenta está en un terrible dilema: O cubre a los gobernadores de Morena o entrega Rocha’. No cubrimos a nadie, pero por favor pruebas”, expuso.

“UNA OFICINA” DE NY ESTÁ PIDIENDO LA DETENCIÓN DE ROCHA

En su alocución, la Jefa del Ejecutivo exhibió la idea de que es solo “una oficina” del Departamento de Justicia en Nueva York la que pidió al Gobierno de México la detención provisional con fines de extradición.

”Es una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Nueva York, una oficina de Nueva York que está pidiendo la detención urgente con motivos de extradición. ¿Por qué es tan urgente, qué pruebas tienen? Pues que envíen las pruebas que tienen”, confrontó la titular del Ejecutivo nacional.

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A su vez, no dudó en reiterar que México actuará conforme a sus principios y rechazó cualquier tipo de subordinación ante el gobierno estadounidense.

”Explicar a todas las autoridades del Gobierno de Estados Unidos que no somos protectorado de Estados Unidos, que no somos colonia de Estados Unidos, que somos un país libre y soberano y nos entendemos como iguales”, afirmó.

REPROCHA INJERENCIA DE EU EN ASUNTOS DE MÉXICO

Sheinbaum Pardo recordó que, a lo largo de la historia, la relación bilateral con el vecino del Norte siempre ha estado marcada por episodios de intervención.

”Hay que hacer historia de lo que ha sido la relación México a Estados Unidos y cómo la injerencia ha sido lo que marca la relación”, expresó. A su vez cuestionó la difusión pública del caso, al señalar que el proceso debió mantenerse bajo confidencialidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-firma-decretos-para-incentivar-la-inversion-en-mexico-CA20465315

”¿Qué objetivo tenía sacarlo si ellos saben que debe haber confidencialidad?”, cuestionó.

PRESIDENTA ACUSA MISOGINIA

También Sheinbaum calificó de misóginas las expresiones de quienes aseguran que el fin de semana viajó a Palenque, Chiapas, para pedir línea al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cómo actuar en el caso de Rocha.

”Tiene mucho rasgo de misoginia, la verdad, como si la Presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país”, concluyó.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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