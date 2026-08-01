Aseguran presunto campamento de reclutamiento del CJNG en Jalisco; detienen a seis personas

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    Aseguran presunto campamento de reclutamiento del CJNG en Jalisco; detienen a seis personas
    Seis personas fueron detenidas por elementos de la Defensa en el municipio de Zapopan. Cortesía

Colectivos de búsqueda han recibido denuncias anónimas de que en esa zona hay lugares utilizados por el CJNG para llevar reclutas

ZAPOPAN, JAL.- Seis personas fueron detenidas por elementos de la Defensa en el municipio de Zapopan, en un campamento presuntamente utilizado como parte de la red de reclutamiento forzado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Las autoridades informaron que el lugar se ubica cerca de Puente de la Soledad, en territorio de la comunidad indígena de Ixcatán localizada en los límites de Zapopan e Ixtlahuacán del Río, donde fuerzas federales desplegaron un operativo.

DETENIDOS SON REMITIDOS A LA FGR

Al llegar al sitio, varias personas escaparon del lugar rumbo a la carretera que va a Saltillo, sin embargo, se logró la detención de seis hombres armados con fusiles de asalto abastecidos, por lo que fueron remitidos a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Aunque las autoridades no han confirmado que se trata de un campamento de adiestramiento de la delincuencia organizada, colectivos de búsqueda coinciden en haber recibido denuncias anónimas de que en esa zona de Zapopan hay lugares utilizados por el CJNG para llevar a quienes reclutan de manera forzada.

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