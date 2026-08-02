Asesinan a tres personas en 48 horas en Sinaloa

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas de que sobre la calle Eusebio Rivera, de dicha comunidad, personas armadas atacaron a un vecino, por lo que, al presentarse, junto con paramédicos, determinaron que el hombre había muerto.

CULIACÁN, SIN.- Pese a la presencia de fuerzas federales y estatales, en la comunidad de Tecualilla, municipio de Escuinapa , se volvieron a presentar nuevos hechos de violencia, en los que, en un periodo menor de cuarenta y ocho horas, tres personas fueron asesinadas; una de ellas fue decapitada y otra fue una mujer.

Según la información que se recabó en el sitio del atentado, la víctima, vecino de esa comunidad, de nombre Jorge Adrián “N”, de 50 años de edad, recibió varios disparos cuando se dirigía a su hogar; pese a que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegaron un fuerte operativo de búsqueda de los agresores, estos lograron huir.

ABANDONAN CABEZA DE UN HOMBRE

Un día antes de este ataque, cerca de Tecualilla, del municipio de Escuinapa, debajo de un puente vial que conecta la carretera México-Nogales con la autopista de cuota Mazatlán-Tepic, fue abandonada la cabeza de una persona del sexo masculino, a la que le colocaron una pancarta con un mensaje intimidatorio.

Las autoridades federales y estatales que acudieron al sitio no localizaron el resto del cuerpo, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron los primeros trabajos forenses para identificar a la víctima.