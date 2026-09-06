Observaciones de la ASF no dan por hecho presunto desfalco, se defiende Abelina López

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    Observaciones de la ASF no dan por hecho presunto desfalco, se defiende Abelina López
    La edil morenista dijo estar lista para que se revisen todas las cuentas públicas. Cortesía

La Auditoria documentó gastos no comprobados o realizados en exceso; obras inconclusas o sin operar y, sobre todo, desvío de recursos

CHILPANCINGO, GRO.- Abelina López Rodríguez, Alcaldesa de Acapulco, aseguró que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un presunto desfalco de 282 millones de pesos no significan que ese hecho se haya consumado.

Este domingo se publicó en el diario “Reforma” que los señalamientos corresponden a 2021, 2022 y 2024, y no hay un solo año libre de observaciones millonarias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descartan-riesgo-en-nogales-tras-alerta-de-consulado-de-estados-unidos-CD23314633

LA ASF documentó gastos no comprobados o realizados en exceso; obras inconclusas o sin operar y, sobre todo, desvío de recursos.

ABELINA DIJO ESTAR PREPARADA PARA QUE SE REVISEN LAS CUENTAS PÚBLICAS

Sin embargo, la Edil morenista, quien es una de las aspirantes del partido a la gubernatura de Guerrero, dijo estar lista para que se revisen todas las cuentas públicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ordena-pan-analizar-alianzas-estatales-rumbo-a-2027-FD23314414

“Una observación de auditoría no es un desfalco. La fiscalización de los recursos públicos forma parte de las obligaciones de cualquier gobierno”, dijo en un mensaje escrito en sus redes sociales.

“Que se revise todo lo que deba revisarse”.

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