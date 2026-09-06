Observaciones de la ASF no dan por hecho presunto desfalco, se defiende Abelina López

CHILPANCINGO, GRO.- Abelina López Rodríguez, Alcaldesa de Acapulco, aseguró que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un presunto desfalco de 282 millones de pesos no significan que ese hecho se haya consumado.

Este domingo se publicó en el diario “Reforma” que los señalamientos corresponden a 2021, 2022 y 2024, y no hay un solo año libre de observaciones millonarias.