Observaciones de la ASF no dan por hecho presunto desfalco, se defiende Abelina López
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La Auditoria documentó gastos no comprobados o realizados en exceso; obras inconclusas o sin operar y, sobre todo, desvío de recursos
CHILPANCINGO, GRO.- Abelina López Rodríguez, Alcaldesa de Acapulco, aseguró que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un presunto desfalco de 282 millones de pesos no significan que ese hecho se haya consumado.
Este domingo se publicó en el diario “Reforma” que los señalamientos corresponden a 2021, 2022 y 2024, y no hay un solo año libre de observaciones millonarias.
LA ASF documentó gastos no comprobados o realizados en exceso; obras inconclusas o sin operar y, sobre todo, desvío de recursos.
ABELINA DIJO ESTAR PREPARADA PARA QUE SE REVISEN LAS CUENTAS PÚBLICAS
Sin embargo, la Edil morenista, quien es una de las aspirantes del partido a la gubernatura de Guerrero, dijo estar lista para que se revisen todas las cuentas públicas.
“Una observación de auditoría no es un desfalco. La fiscalización de los recursos públicos forma parte de las obligaciones de cualquier gobierno”, dijo en un mensaje escrito en sus redes sociales.
“Que se revise todo lo que deba revisarse”.