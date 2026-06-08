Las noticias más importantes del 8 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 8 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío y Tormenta Negra ‘Boris’ a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ciclón Boris impactará Guerrero este 9 de junio: alertan por lluvias torrenciales, oleaje y fuertes vientos: La tormenta tropical Boris mantiene en alerta al sur del país por lluvias intensas, oleaje elevado y riesgo de inundaciones durante este martes 9 de junio.

MÉXICO

Especialista asegura que Américo Villarreal enfrenta investigación en EU y cuestiona vigencia de su visa: Aseguró que el gobernador contaría con un permiso especial de ingreso, conocido como “parole”, y no con una visa convencional

Los 59 artefactos explosivos de Tlalpan fueron hallados en transporte de padres de los 43: Padres de los 43 de Ayotzinapa y normalistas de Guerrero y Chiapas viajaron para reunirse con la CNTE

Detienen a cuatro por secuestro de Roxana Guzmán; la periodista sigue desaparecida: La directora del portal Pulso Informativo del Sureste permanece desaparecida desde el pasado 2 de junio

Sheinbaum rechaza denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: ‘¿Quién les cree? Nadie’: Sheinbaum rechazó la denuncia del PAN contra López Obrador ante la Corte Penal Internacional y cuestionó la credibilidad del partido

Tras triunfo en Coahuila, Alito Moreno propone alianza PRI-PAN-MC para enfrentar a Morena en 2027: Reconoció que si las fuerzas opositoras acuden divididas a los comicios, Morena tendría amplias posibilidades de ampliar su presencia territorial

Mario Delgado propone a la CNTE crear una nueva reforma juntos; presenta mejoras a maestros de la SEP con la 4T: Mario Delgado propuso a maestros y a la CNTE construir una nueva reforma educativa. La SEP iniciará consultas nacionales en agosto y avanzará en la eliminación del USICAMM.

MUNDO

DHS niega que Alfonso Durazo y Américo Villarreal tengan permiso especial de ingreso a Estados Unidos: El DHS rechazó que Alfonso Durazo y Américo Villarreal cuenten con parole para ingresar a EU; persisten dudas sobre sus visas

Pide León XIV a los obispos españoles lleve a cabo la reparación para los sobrevivientes de abusos sexuales: Durante décadas, la jerarquía eclesiástica española desestimó la magnitud de los abusos en su Iglesia

El precio del petróleo se dispara ante repunte de guerra con Irán: La guerra de Estados Unidos con Irán ha bloqueado en la práctica los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz

COAHUILA

Coahuila: crece voto nulo 88%; 64 mil 330 personas anularon su voto en elecciones legislativas: La proporción de electores que anularon su participación en comparación con los votos nulos de 2023 pasó de 2.54 a 5.17% en tres años

Morena descarta responsabilizar a López Beltrán por los resultados electorales en Coahuila: Ricardo Monreal aseguró que Morena no atribuye los resultados en Coahuila a la ausencia de Andrés López Beltrán y esperará el cierre del proceso electoral.

Saltillo: Encuentran consuelo y esperanza madres que enfrentan duelo gestacional: Retiro espiritual reúne testimonios, acompañamiento y espacios de reconciliación para sanar pérdidas profundas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana rumbo al Mundial; Memo Ochoa recibe bandera: Con honores a la bandera de México, la entonación del himno nacional y el listado de todos los jugadores mexicanos seleccionados

Abren votaciones para el Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Quiénes son los Saraperos nominados?: La Liga Mexicana de Beisbol abrió las votaciones y Saltillo cuenta con nueve peloteros nominados para buscar un lugar en el clásico de media temporada que se celebrará en Monterrey

Mario Bezares rompe el silencio en caso del asesinato de Paco Stanley... ¿Qué dijo sobre nuevo documental?: Mario Bezares reaccionó al documental sobre el asesinato de Paco Stanley y pidió que los nuevos testimonios sean investigados por la fiscalía. El caso sigue abierto tras 27 años

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Congreso que viene, los pendientes que siguen

¿El 11 de junio 2026 será feriado por la inauguración del Mundial? Esto dice la LFT y SEP: Estados como la Ciudad de México y Jalisco tendrán modificaciones, así como oficinas de gobierno capitalinas

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Exigieron el regreso del GIEI y “el tema que tiene que ver con el archivo del Ejército mexicano”.

Padres de normalistas de Ayotzinapa acusan ‘puerquero’ del Gobierno con líneas de investigación
Mantienen el cierre de caseta Tlalpan por 17 camiones de normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 desaparecidos; elementos de seguridad realizan inspección.

Los 59 artefactos explosivos de Tlalpan fueron hallados en transporte de padres de los 43
El abogado Isidoro Vicario, representante legal de los padres, denunció en Paseo de la Reforma que las autoridades detuvieron a alrededor de 16 camiones.

Denuncian retención de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Tlalpan; planean iniciar hoy protestas
Personal especializado del agrupamiento Zorros resguardó 59 artefactos explosivos caseros localizados durante revisiones en la autopista México-Cuernavaca.

Aseguran 59 explosivos caseros en transporte de pasajeros sobre la carretera México-Cuernavaca
Una pantalla muestra los datos de cotización de fabricantes surcoreanos de chips, en la sala de operaciones de divisas en la sede de Hana Bank en Seúl, Corea del Su.

El precio del petróleo se dispara ante repunte de guerra con Irán
Al mismo tiempo, los compradores texanos muestran una mayor preferencia por marcas generalistas, mientras que en California predominan vehículos de lujo y contratos de arrendamiento.

Texas amenaza a California como principal mercado de automóviles de EU, según un estudio
El comando Central de EU dejó fuera de servicio a un petrolero sin carga en el Golfo de Omán después de que la tripulación se negara a obedecer las órdenes de las fuerzas estadunidenses.

EU dispara a un petrolero en Omán por violar el bloqueo a Irán
El Departamento de Seguridad Nacional de EU descartó que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal hayan recibido un permiso parole.

DHS niega que Alfonso Durazo y Américo Villarreal tengan permiso especial de ingreso a Estados Unidos