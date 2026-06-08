Las noticias más importantes del 8 de junio en México

CLIMA

➔ Frente Frío y Tormenta Negra ‘Boris’ a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

➔ Ciclón Boris impactará Guerrero este 9 de junio: alertan por lluvias torrenciales, oleaje y fuertes vientos: La tormenta tropical Boris mantiene en alerta al sur del país por lluvias intensas, oleaje elevado y riesgo de inundaciones durante este martes 9 de junio.

MÉXICO

➔ Especialista asegura que Américo Villarreal enfrenta investigación en EU y cuestiona vigencia de su visa: Aseguró que el gobernador contaría con un permiso especial de ingreso, conocido como “parole”, y no con una visa convencional

➔ Los 59 artefactos explosivos de Tlalpan fueron hallados en transporte de padres de los 43: Padres de los 43 de Ayotzinapa y normalistas de Guerrero y Chiapas viajaron para reunirse con la CNTE

➔ Detienen a cuatro por secuestro de Roxana Guzmán; la periodista sigue desaparecida: La directora del portal Pulso Informativo del Sureste permanece desaparecida desde el pasado 2 de junio

➔ Sheinbaum rechaza denuncia del PAN contra AMLO ante la Corte Penal Internacional: ‘¿Quién les cree? Nadie’: Sheinbaum rechazó la denuncia del PAN contra López Obrador ante la Corte Penal Internacional y cuestionó la credibilidad del partido

➔ Tras triunfo en Coahuila, Alito Moreno propone alianza PRI-PAN-MC para enfrentar a Morena en 2027: Reconoció que si las fuerzas opositoras acuden divididas a los comicios, Morena tendría amplias posibilidades de ampliar su presencia territorial

➔ Mario Delgado propone a la CNTE crear una nueva reforma juntos; presenta mejoras a maestros de la SEP con la 4T: Mario Delgado propuso a maestros y a la CNTE construir una nueva reforma educativa. La SEP iniciará consultas nacionales en agosto y avanzará en la eliminación del USICAMM.

MUNDO

➔ DHS niega que Alfonso Durazo y Américo Villarreal tengan permiso especial de ingreso a Estados Unidos: El DHS rechazó que Alfonso Durazo y Américo Villarreal cuenten con parole para ingresar a EU; persisten dudas sobre sus visas

➔ Pide León XIV a los obispos españoles lleve a cabo la reparación para los sobrevivientes de abusos sexuales: Durante décadas, la jerarquía eclesiástica española desestimó la magnitud de los abusos en su Iglesia

➔ El precio del petróleo se dispara ante repunte de guerra con Irán: La guerra de Estados Unidos con Irán ha bloqueado en la práctica los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz

COAHUILA

➔ Coahuila: crece voto nulo 88%; 64 mil 330 personas anularon su voto en elecciones legislativas: La proporción de electores que anularon su participación en comparación con los votos nulos de 2023 pasó de 2.54 a 5.17% en tres años

➔ Morena descarta responsabilizar a López Beltrán por los resultados electorales en Coahuila: Ricardo Monreal aseguró que Morena no atribuye los resultados en Coahuila a la ausencia de Andrés López Beltrán y esperará el cierre del proceso electoral.

➔ Saltillo: Encuentran consuelo y esperanza madres que enfrentan duelo gestacional: Retiro espiritual reúne testimonios, acompañamiento y espacios de reconciliación para sanar pérdidas profundas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana rumbo al Mundial; Memo Ochoa recibe bandera: Con honores a la bandera de México, la entonación del himno nacional y el listado de todos los jugadores mexicanos seleccionados

➔ Abren votaciones para el Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Quiénes son los Saraperos nominados?: La Liga Mexicana de Beisbol abrió las votaciones y Saltillo cuenta con nueve peloteros nominados para buscar un lugar en el clásico de media temporada que se celebrará en Monterrey

➔ Mario Bezares rompe el silencio en caso del asesinato de Paco Stanley... ¿Qué dijo sobre nuevo documental?: Mario Bezares reaccionó al documental sobre el asesinato de Paco Stanley y pidió que los nuevos testimonios sean investigados por la fiscalía. El caso sigue abierto tras 27 años

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Congreso que viene, los pendientes que siguen

➔ ¿El 11 de junio 2026 será feriado por la inauguración del Mundial? Esto dice la LFT y SEP: Estados como la Ciudad de México y Jalisco tendrán modificaciones, así como oficinas de gobierno capitalinas