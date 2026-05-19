Alistan en el Senado visita de presidente del Consejo Europeo

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    Alistan en el Senado visita de presidente del Consejo Europeo
    El jueves la Cámara Alta celebrará una sesión solemne a la que asistirá Costa, acompañado de algunos eurodiputados. Cuartoscuro

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, informó acerca de los preparativos

CDMX.- El Senado de la República afinó este martes los últimos detalles para la sesión solemne con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, prevista para el jueves.

A través de una publicación en redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, la morenista Laura Itzel Castillo Juárez, compartió fotografías de los preparativos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-secretaria-de-salud-que-mexico-esta-preparado-ante-el-ebola-GK20805883

“Junto al Embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, estamos afinando los últimos detalles de logística para la visita del Sr. António Costa, Presidente del Consejo Europeo, al Senado”, indicó.

Los preparativos incluyeron la musicalización de una banda de guerra de la Fuerza Aérea Mexicana y la formación de una escolta oficial.

FIRMA DEL ACUERDO GLOBAL MODERNIZADO

Esta semana, México y la Unión Europea firmarán el Acuerdo Global Modernizado, que rige el diálogo político y la relación comercial entre ambas naciones.

El tratado, afirmó Castillo, marca una nueva etapa de fortalecimiento de la relación comercial y económica entre ambas regiones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/presiona-china-a-manufactura-de-mexico-y-eu-anticipan-que-se-agudice-caida-de-empleos-GC20777133

“Con este encuentro, México y la Unión Europea reafirman su compromiso de fortalecer el diálogo, la cooperación y las alianzas estratégicas, en beneficio de ambas regiones”, dijo en una segunda publicación de redes sociales.

JUEVES SE REALIZARÁ SESIÓN SOLEMNE

El jueves, en el marco de la renovación del tratado, la Cámara Alta celebrará una sesión solemne a la que asistirá Costa, acompañado de algunos eurodiputados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/crece-general-motors-en-coahuila-ampliara-sus-operaciones-en-la-region-sureste-DN20782724

Tras la sesión, legisladores de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea se reunirán en la Mesa Directiva con los eurodiputados para seguir dialogando en torno al tratado.

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