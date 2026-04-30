Pactan Sheinbaum y la Unión Europea cumbre en México el próximo 22 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.-La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, acordaron la realización de una cumbre entre la Unión Europea y México el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México.

El acuerdo se concretó tras una conversación telefónica que la Mandataria sostuvo ayer con el funcionario europeo.

“Me complace anunciar que la próxima Cumbre UE-México tendrá lugar el 22 de mayo en la Ciudad de México”, publicó Costa en sus redes sociales.