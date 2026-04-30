Pactan Sheinbaum y la Unión Europea cumbre en México el próximo 22 de mayo

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México
/ 30 abril 2026
    Pactan Sheinbaum y la Unión Europea cumbre en México el próximo 22 de mayo
    La Presidenta recibió ayer en Palacio Nacional al Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno. FOTO: X / @Claudiashein

El acuerdo se concretó tras una conversación telefónica que la mandataria sostuvo ayer con António Costa, Presidente del Consejo Europeo

CIUDAD DE MÉXICO.-La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, acordaron la realización de una cumbre entre la Unión Europea y México el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México.

El acuerdo se concretó tras una conversación telefónica que la Mandataria sostuvo ayer con el funcionario europeo.

“Me complace anunciar que la próxima Cumbre UE-México tendrá lugar el 22 de mayo en la Ciudad de México”, publicó Costa en sus redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/condiciona-sheinbaum-visita-a-brasil-a-firma-de-un-acuerdo-energetico-pemex-petrobras-FI20391114

El Presidente del Consejo Europeo señaló que ambas partes comparten una visión basada en la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto al derecho internacional.

“Nuestra visión compartida del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto al derecho internacional, une a Europa y México a ambos lados del océano”, expresó.

SE ABORDARÁN TEMAS COMO COMERCIO, INVERSIÓN Y ENERGÍA

El funcionario europeo adelantó que durante su visita se abordarán temas prioritarios como comercio, inversión, cambio climático, energía, igualdad de género, salud e investigación.

“Espero con interés visitar México para seguir avanzando en nuestras prioridades conjuntas”, agregó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-temo-a-nada-estoy-limpio-asegura-rocha-moya-HJ20389068

El pasado 21 de abril, el Canciller concluyó una visita de trabajo en Bruselas, Bélgica, donde sostuvo reuniones para organizar la visita de funcionarios de la Unión Europea a México.

En ese marco, se reunió con Costa para profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión, además de afinar detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

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