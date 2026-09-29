Avalan ‘Ley Antimemes’ en comisiones de San Lázaro; pasa el Pleno

CDMX.- La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca regular la responsabilidad de las plataformas digitales ante la piratería, pero que organizaciones civiles ya apodan como la “Ley Antimemes” por el riesgo de censura automatizada en internet. El proyecto de decreto modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies, introduciendo formalmente el concepto de responsabilidad secundaria para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y redes sociales.

Dicha reforma obliga a las empresas de tecnología a implementar políticas públicas para suspender o dar de baja definitivamente el servicio de internet o las cuentas de usuarios que infrinjan de manera repetida los derechos de autor. IMPI PERFILA MULTAS POR HASTA 4 MDP Las plataformas que no retiren contenido infractor de forma expedita se volverán corresponsables de la falta. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá sancionarlas con multas de hasta 40,000 UMA, cifra que supera los 4.3 millones de pesos.

De igual forma, la reforma endurece los controles contra el uso no autorizado de rostros, voces o imágenes modificadas con herramientas digitales e Inteligencia Artificial (IA). EXPERTOS ALERTAN POR “LEY ANTIMEMES” A pesar de que el Gobierno Federal ha defendido la medida, bajo el argumento de que busca combatir la piratería masiva y armonizar la legislación nacional con el T-MEC, colectivos de derechos digitales y la organización ARTICLE 19 han encendido las alarmas. Especialistas han advertido que, para evitar las severas multas, las plataformas digitales recurrirán a filtros automatizados de monitoreo masivo. Esto provocaría la eliminación preventiva de contenidos legítimos como memes, sátiras, parodias o críticas políticas que utilizan fragmentos de imágenes o videos protegidos, limitando severamente la libertad de expresión y la cultura digital en México.

El dictamen se avaló sin debate en comisiones por 18 votos a favor y seis en contra. Posteriormente fue turnado al Pleno de la Cámara de Diputados.