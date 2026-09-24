Diputados buscan acuerdo para comparecencia de Rosa Icela; Morena ‘no quiere arriesgarla’

CDMX.- La mayoría y la Oposición en la Cámara de Diputados no ha llegado a un acuerdo sobre la comparecencia de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Mientras el PAN demanda que sea ante el pleno, Morena busca no arriesgarla. Y aunque los legisladores ya avalaron las comparecencias de los funcionarios del sector salud, decidieron que se presenten ante comisiones, porque en el pleno pocos legisladores hacen caso y algunos ni siquiera se presentan.

El líder de Morena, Ricardo Monreal, informó que luego de que el PAN se inconformó por la propuesta de la mayoría de citar a comparecer ante el pleno únicamente al Secretario de Hacienda, Edgar Amador, y demandó sumar a los titulares de las Secretarías de Economía, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, se comunicó con ésta última para informarla la solicitud.

ROSA ICELA DISPUESTA A COMPARECER: MONREAL Monreal detalló que Rosa Icela Rodríguez se dijo dispuesta a comparecer ante quienes los legisladores decidieran, incluido el Pleno. “Hablé con la Secretaria de Gobernación por la tarde, y ella me dijo: ‘coordinador, yo no quiero generarle problemas ni a usted ni a los diputados. ¿Dónde quieren que vaya? Si quieren que vaya al Pleno, voy al Pleno. Si quieren que vaya a la Comisión de Gobernación, voy ahí, y si quieren que vaya a la Junta de Coordinación, voy ahí’”, relató.

No obstante, reconoció que es la mayoría la que no estaría de acuerdo en llevarla ante la asamblea. “Le dije: realmente todos mostraron respeto por usted, no hay ninguna expresión indebida, pero el PAN se siente desatendido y ha alegado que no quiere que vaya a la Junta de Coordinación Política y que yo no quiero arriesgarla, le dije yo, ‘yo quiero que sea un debate republicano, serio, respetuoso’”, detalló.

MAYORÍA ACEPTÓ NO INCLUIR A RODRÍGUEZ EN COMPARECENCIAS En busca de un buen acuerdo para no generar un debate “inconveniente o innecesario”, la mayoría aceptó la propuesta de no incluir a la titular de la Segob en el calendario de comparecencias aprobado ayer por el Pleno. No obstante, Monreal advirtió que en caso de no llegar a un consenso, ejercerán su mayoría. “Yo voy a hacer lo posible (para) que sea por consenso, y si no, ejerceremos la mayoría”, indicó.

Cuestionado sobre las razones por las que los funcionarios del sector salud no comparecerán ante el pleno, el líder morenista reconoció que la determinación de que lo hagan ante comisiones se tomó porque en el Pleno pocos diputados ponen atención y algunos no se presentan. “En el caso de la Comisión de Salud, en el caso del Secretario de Salud que me pregunta concretamente, la mayoría determinó que fuera en la Comisión de Salud, incluso en el alegato que tuvimos, fue que en el Pleno pocos atienden de los diputados. Hay una ausencia, incluso en las comparecencias y una falta de atención impresionante”, dijo. PODRÁN SER CUESTIONADOS POR CUALQUIER LEGISLADOR El líder parlamentario indicó que el hecho de que los funcionarios federales comparezcan ante comisiones no impide que puedan ser cuestionados por cualquier legislador. “En las Comisiones de Salud a ninguno de los 500 se les prohíbe asistir o preguntar, todos tienen el derecho de preguntar, a nadie se le impide y van a estar todos, van a estar el director del IMSS, el director del ISSSTE, el director del IMSS-Bienestar, el Secretario de Salud y los subsecretarios y si es necesario volver a convocarlos, los vamos a convocar”, señaló.

Ayer, el Pleno aprobó un acuerdo que establece que de los 16 funcionarios que serán citados a comparecer con motivo del Segundo Informe de Gobierno, 3 lo harán ante el Pleno, 11 ante comisiones y dos ante la Jucopo.