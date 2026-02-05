Banco de México mantiene 7% tras frenar el ciclo de reducciones de las tasas de intereses

México
/ 5 febrero 2026
La decisión de Banxico ocurre tras los señalamientos de la agencia de mercados globales, Moody’s Analytics

El 5 de febrero se reportó que el Banco de México (Banxico) mantuvo la tasa de interés en el 7%, durante la primera reunión del 2026 de la Junta de Gobierno. Dicho porcentaje frena 13 sesiones de reducciones.

Medios de información han destacado que, desde marzo del 2024, el banco central bajó 425 puntos base la tasa de referencia, hasta su nivel presente. Se reportó que mantenerlo así fue unánime.

La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. Consideró los ajustes a las previsiones de inflación y la necesidad de continuar evaluando el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año, así como el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado’ informó el comunicado.

En el informe, Banxico explica que se atrasaron sus pronósticos sobre la inflación general alcanzaría su objetivo de un 3%, aproximadamente el segundo trimestre del 2027 desde el tercero del 2026, el cual fue estimado a finales del 2025.

Dicho ajuste es resultado principalmente de una trayectoria anticipada más elevada para la inflación subyacente. Ahora se espera que la inflación general converja a la meta en el segundo trimestre de 2027’ expresa en el comunicado.

CONSIDERACIONES DE PRONÓSTICOS DE RIESGO DE BANXICO

En el informe, ponen a consideración los siguientes pronósticos de riesgo

A la alza se consideran los siguientes:

1) Persistencia de la inflación subyacente

2) Presiones de costos

3) Depreciación del peso mexicano

4) Disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales

5) Afectaciones climáticas

Mientras que en la baja, se destacaron las siguientes consideraciones:

1) Una actividad económica menor a la anticipada

2) Un menor traspaso de aumentos en los costos

3) Menores presiones por la apreciación de la moneda nacional.

Medios de información ha destacado que esté presunto nuevo panorama indica una disminución más gradual de la inflación en los servicios. Aunque se mantiene el sesgo al alza, se ha destacado que el balance de riesgos, respecto de la trayectoria de la inflación, tiende a presentarse más equilibrada.

Los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense siguen añadiendo incertidumbre a las previsiones. Sus efectos podrían implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance’ agrega el comunicado.

La decisión ocurre después que la agencia Moody’s Analytics criticara al Banco de México, y explicaran que dicha institución perdió su credibilidad al flexibilizar su política monetaria sin aproximarse a su objetivo de inflación de 3%.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

