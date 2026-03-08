Brecha salarial del 14% castiga bolsillo de las mujeres, quienes reciben $86 por cada $100 de un hombre

Para el género femenino tener un trabajo en la formalidad le permitirá no solamente acceder a servicios de seguridad social, también obtendrá un salario mayor que aquellas que laboran en la informalidad, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Mientras que en el Monitor Mujeres en la Economía en México del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), busca una plataforma única que visibiliza la profundidad de la desigualdad de género en el mercado laboral mexicano y, al mismo tiempo, ofrece herramientas estadísticas para diseñar soluciones concretas.

Más de la mitad de las mujeres mexicanas trabaja en condiciones de informalidad, una realidad que impacta no solo en sus ingresos, sino también en su seguridad social y acceso a oportunidades de desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR: Brecha en la aplicación de las leyes: solo el 4% de las mujeres en el Mundo vive con igualdad jurídica plena

El ingreso promedio para las mujeres en el sector formal es de 12 mil 971 pesos mensuales, mientras que en la informalidad es de 6 mil 331, una diferencia de 48%.

Además, las mujeres enfrentan el problema de la brecha salarial, porque en promedio perciben 10% menos ingresos que sus colegas masculinos por hacer el mismo trabajo, agregó la Coparmex en un comunicado.

”La brecha se agrava al considerar el trabajo no remunerado (como las labores del hogar y de cuidados) cuyo valor equivale al 23.9% del PIB. De ese total, las mujeres aportan el 72.6%, una contribución 2.7 veces mayor que la de los hombres”, expuso Coparmex.

Para la Coparmex “el trabajo no remunerado impide que las mujeres avancen hacia la formalidad. Sin redistribución de responsabilidades y sin la infraestructura de cuidados necesaria, no será posible liberar el potencial productivo de las mujeres en el mercado laboral formal”.

Otro de los problemas que enfrenta la mujer, a pesar del paso de los años, es que la falta de autonomía económica se agrava con la brecha salarial.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Violencia recae sobre cuerpos de mujeres’

Por cada 100 pesos que recibe un hombre, la mujer recibirá solo 86 por el mismo trabajo, lo que evidencia que la brecha salarial permanece anclada en el 14% y afecta también en el acceso de ellas a productos financieros como créditos y cuentas bancarias.

”Aunque la búsqueda de la inclusión financiera avanza, no resuelve las barreras de fondo: en 2024, siete de cada 10 mujeres en México contaron con al menos un producto financiero formal”, como el ahorro, inversión o financiación.

La Coparmex recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura que “las mujeres reciben préstamos de menor cuantía y tienen mayores dificultades para acceder a financiamiento para negocios propios en comparación con los hombres, lo que se traduce como una barrera más para el emprendimiento”.

La inclusión plena laboral de las mujeres es una deuda pendiente y se estima que la brecha económica global tomaría entre 123 y 134 años para cerrarse.

TE PUEDE INTERESAR: 8M | Crece la trata de personas, agresiones y abuso a niñas

¿Y EL TRABAJO NO REMUNERADO?

En el ámbito del trabajo no remunerado, la fotografía es más cruda ya que el 73% de las labores domésticas y de cuidado recaen sobre mujeres, limitando directamente su capacidad de insertarse o progresar en el mercado laboral.

“Cada día, las mujeres dedican 16.000 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado en todo el mundo”, de acuerdo con las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres).

ONU Mujeres indica que el trabajo no remunerado, en especial el trabajo de cuidados, se trata de tareas que realizan mayoritariamente las mujeres y niñas sin percibir remuneración alguna por ello.

Además de las “actividades básicas”, incluye la llamada “carga mental”, que es la organización de los horarios y la previsión de las necesidades del hogar o de la comunidad.

“Aunque es esencial para la vida, gran parte de este trabajo diario exige un importante esfuerzo físico y emocional, así como habilidades específicas. Aun así, pasa desapercibido y se da por sentado. Si verdadero valor económico y social permanece oculto y no se contabiliza”, indica la ONU Mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Acoso sexual crece en el sector público federal

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), menciona que las mujeres destinan 40.9 horas semanales al trabajo no remunerado, mientras que los hombres sólo 19.5 horas,

Tan sólo en 2024, el trabajo doméstico y de cuidados alcanzó el valor de 8 billones de pesos, lo que equivale a 23.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México. 5.7 billones de pesos fueron aportados por mujeres (70.9 por ciento) y 2.3 billones de pesos por hombres (30.1 por ciento); es decir, cada mujer contribuye con 99 mil 539 pesos al año en trabajo no pagado.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) lanzó una herramienta útil que funciona como una calculadora, que nos ayudará a deducir a cuánto equivale monetariamente el trabajo hogareño.

El Simulador de Valor Económico “tiene como propósito coadyuvar a la comprensión del trabajo no remunerado que se realiza en el hogar para brindar bienestar a sus integrantes, a partir del conocimiento del valor que aportamos individualmente con las labores domésticas y de cuidados de manera cotidiana”.

De acuerdo con el Simulador de Valor Económico y las estimaciones del CIEP, por las 40.9 horas de trabajo no remuneradas, al año son dos mil 88 horas que en estimación del valor económico al año es de 93 mil 724 pesos. Comparado con el promedio anual del valor económico por persona de las labores domésticas y de cuidados realizado por mujeres es de 82 mil 339 pesos, la actividad económica no remunerada en el hogar equivale al 113.8%, mientras que en el promedio anual del valor económico por persona de las labores domésticas y de cuidados realizado por hombres es de 34 mil 685 pesos, lo que equivale a 270.1 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: 8M: Estados en México que han despenalizado el aborto

México se ubica en el lugar 127, entre 184 países, por el nivel de participación económica de las mujeres, determinado por la proporción de las mayores de 15 años que tiene trabajo o busca uno, de acuerdo con información del Banco Mundial.

El sitio de IMCO advierte que la participación de las mujeres en el mercado laboral en México ha cambiado poco en los últimos 20 años: de 41.4 por ciento en 2005 a 43.9 en 2015 y a 45.7 en 2025.

”Esta desigualdad refleja factores estructurales como la concentración laboral en ciertos sectores, mayor presencia en la informalidad e interrupciones asociadas con el cuidado”, indicó el Imco en un comunicado.

(Con información de El Universal)