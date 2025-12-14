$!Busca FGR dar megagolpe al CJNG: va por confiscarle mil 595 mdp

CDMX.- La FGR promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado se quede con mil 595 millones de pesos, unos 87 millones de dólares, por sospechas de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De 2019 a 2024, la FGR consiguió el equivalente a 572 millones de pesos por procesos de extinción de dominio, de acuerdo con un informe presentado en enero de este año, por lo que el monto del caso contra el CJNG sería el triple de lo obtenido con base en esa figura jurídica de todo el sexenio anterior.

La FGR promueve rutinariamente este recurso para quedarse incluso con 200 o 300 mil pesos.

La demanda fue promovida el 4 de noviembre contra dos empresas de Jalisco, Agro Corona y Comercializadora Llanos Azules, así como cinco personas físicas, entre ellas, Oscar Antonio Álvarez González.

El 11 de septiembre, Álvarez González fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) proveniente de Barcelona, por delincuencia organizada y por lavar dinero de los jefes del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, en un esquema de compra de propiedades y empresas del ámbito tequilero y ganadero.