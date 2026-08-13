Buscan a Octavio Haro, empresario inmobiliario desaparecido en Jalisco; es el segundo caso en 11 días

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Buscan a Octavio Haro, empresario inmobiliario desaparecido en Jalisco; es el segundo caso en 11 días
    El hombre, de 43 años, es empresario inmobiliario. Cortesía

Se reportó que se le vio por última vez saliendo del Fraccionamiento Diana Natura Residencial en su Mazda MX5

GUADALAJARA, JAL.- Familiares y amigos de Octavio Haro Cachua reportaron su desaparición desde el pasado 11 de agosto.

El hombre, de 43 años, es empresario inmobiliario. Su profesión levanta las alertas pues es el segundo broker desaparecido en Zapopan en los últimos 11 días.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/elecciones-2027-sheinbaum-deja-a-partidos-decidir-sobre-la-licencia-de-legisladores-que-buscan-candidaturas-EJ22819058

Antes que él, desapareció el empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera cuando salió a mostrar una propiedad en El Batán, Zapopan, el 31 de julio.

En el caso de Haro Cachua, se reportó que se le vio por última vez saliendo del Fraccionamiento Diana Natura Residencial en su Mazda MX5.

FISCALÍA DEL ESTADO NO HA INFORMADO

La Fiscalía de Jalisco no ha informado si ya existe denuncia por su desaparición o si el hecho está relacionado con su actividad laboral.

Tampoco se ha ligado el caso con el de Cabezas Talavera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-afirma-que-se-rompio-record-historico-de-511-millones-de-turistas-internacionales-en-primer-semestre-del-2026-JJ22817538

A raíz de la desaparición de Cabezas Talavera, varias empresas de bienes raíces han revisado sus protocolos de seguridad pues las cuentas del broker fueron vaciadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Desapariciones
Empresarios

Localizaciones


Guadalajara
Jalisco
Zapopan

Organizaciones


FGE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Ideas neoliberales

Ideas neoliberales
NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo

NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo
Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los equipos especializados de la Defensa Nacional.

Asegura Sheinbaum que Colombia no aprobó la brigada mexicana de rescatistas de la Sedena
La aplicación de los recursos se realizó mediante programas públicos y acciones ciudadanas, informó Juan Carlos Villarreal.

Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El próximo 27 de agosto un eclipse parcial de Luna será visible en 32 estados de México entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 28.

¡El último del año! Eclipse parcial de Luna se verá en todo México el 27 de agosto
La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo cambios inesperados gracias a dos beneficios que modificaron la placa.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la tercera semana?
Cinco clubes de la Liga de Expansión acudieron nuevamente al TAS para impugnar la decisión de la FMF sobre el ascenso y descenso.

¡No se rinden!... Equipos de la Liga de Expansión acuden al TAS en busca del ascenso y descenso