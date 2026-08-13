Buscan a Octavio Haro, empresario inmobiliario desaparecido en Jalisco; es el segundo caso en 11 días

GUADALAJARA, JAL.- Familiares y amigos de Octavio Haro Cachua reportaron su desaparición desde el pasado 11 de agosto. El hombre, de 43 años, es empresario inmobiliario. Su profesión levanta las alertas pues es el segundo broker desaparecido en Zapopan en los últimos 11 días.

Antes que él, desapareció el empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera cuando salió a mostrar una propiedad en El Batán, Zapopan, el 31 de julio. En el caso de Haro Cachua, se reportó que se le vio por última vez saliendo del Fraccionamiento Diana Natura Residencial en su Mazda MX5.

FISCALÍA DEL ESTADO NO HA INFORMADO La Fiscalía de Jalisco no ha informado si ya existe denuncia por su desaparición o si el hecho está relacionado con su actividad laboral. Tampoco se ha ligado el caso con el de Cabezas Talavera.

A raíz de la desaparición de Cabezas Talavera, varias empresas de bienes raíces han revisado sus protocolos de seguridad pues las cuentas del broker fueron vaciadas.

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