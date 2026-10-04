Noticias del fin de semana: Clima; Pensión Hombres Bienestar CDMX y ataque en Torreón: uno de los hermanos habría acuchillado a su gemelo

MÉXICO

→ Continuarán lluvias intensas por Frente Frío #1 en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y otros estados de México : Junto a ‘Rachel’, de categoría 2, provocará lluvias intensas a fuertes en gran parte de la República Mexicana.

→ Dictan prisión preventiva a ‘Capitán Sol’; pieza clave en red de huachicol fiscal : Luego que un juez consideró en audiencias que las pruebas ofrecidas en su contra por la FGR eran suficientes para imputarlo, Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, recibió este domingo la prisión preventiva de oficio.

→ Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’ : Los dos hermanos detenidos por el ataque en la Secundaria General No. 13, del ejido La Unión, en Torreón, se habrían inspirado en al menos nueve autores de diferentes asesinatos ocurridos en Estados Unidos, Brasil, Rusia, México y Chile.

INTERNACIONAL

→ Abogado alerta de acoso contra denunciante del caso Cornell para que retire demanda civil : La víctima bajo protección de identidad sostiene que fue agredida sxualmente el 19 de octubre de 2024 por siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell.

→ Al menos 2 muertos y 35 heridos en un tiroteo masivo en una fiesta en EU : En lo que va de 2026 el balance de víctimas en estos tiroteos es de más de 9 mil 800 muertos y 18 mil 380 heridos de 350 tiroteos masivos.

→ Elecciones en Brasil enfrentan a un aliado de Trump con Lula, que busca su 4º mandato : Con una brecha electoral muy reducida y con una alta polarización política entre los votantes, el proceso electoral brasileño decidirá su mandatario de izquierda o de ultra derecha.

COAHUILA

→ Ataque en Torreón: uno de los hermanos habría acuchillado a su gemelo; un día antes enviaron video de crueldad animal : Nuevos elementos surgen sobre el entorno de los dos hermanos detenidos por el ataque en la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión de Torreón.

→ Hermanos detenidos por ataque en la Secundaria 13 de La Unión, en Torreón, podrían alcanzar hasta 60 años de cárcel : disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila permanecen los dos jóvenes señalados por el violento ataque perpetrado este jueves en la Escuela Secundaria General No. 13.

→ Registra Coahuila 194 casos de influenza; alistan campaña de vacunación para la temporada invernal : El inicio de la temporada invernal podría incrementar los contagios de influenza y otras infecciones respiratorias.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Max Verstappen rompe sequía de 301 días y gana el GP de Bahréin en Malasia; Checo Pérez toca fondo : El neerlandés volvió a celebrar con Red Bull en una caótica carrera en Sepang, marcada por lluvia, fallos de software y duras críticas de los pilotos.

→ ¡Par de reinas! Conquista Dua Lipa al cantar en español con Shakira desde Madrid : La intérprete británica ya había cantado ‘Antología’ durante un concierto en Bogotá en 2025; el momento se transmitió en directo a través de Amazon.

→ ‘ 100 formas de volver a ti’, el libro de la influencer María Bolio para tener paz en el ruido cotidiano : A través de un manual didáctico de introspección, la escritora y creadora de contenido aborda la salud mental y la reconexión personal antes de su cita para la Feria Internacional del Libro en Monterrey.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿Tienes entre 60 a 64 años y vives en la CDMX? Así puedes solicitar la Pensión Hombres Bienestar que ofrece 3 mil pesos : Los hombres de entre 60 y 64 años que viven en la Ciudad de México todavía tienen una opción para dar seguimiento a su posible incorporación a la Pensión Hombres Bienestar.

→ Buen Fin 2026: ¿el INAPAM dará descuentos extra a adultos mayores? : El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y los adultos mayores con credencial INAPAM podrán buscar promociones adicionales.