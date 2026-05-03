Candidatos deberán tener una trayectoria impecable, advierte Ariadna Montiel

CDMX.- Durante su primer discurso como presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel enfatizó en que los candidatos que aspiren a ocupar un cargo público en el proceso electoral de 2027 deberán tener un historial personal “impecable”, esto luego de las recientes acusaciones de que llega al partido guinda solo para usar las estructuras del Bienestar. Montiel refirió que su arribo tiene como objetivo “organizar” el partido, labor que ha logrado con éxito previamente al armar la estructura de 60 mil personas que recorren cada rincón físico del país.

”Nos corresponde garantizar que los representantes de nuestro movimiento sean mujeres y hombres con principios y valores honestos y con un compromiso real con el pueblo, porque lo que está en juego es la autoridad moral y política que nos dio la legitimidad para llegar al poder. ”Y, desde ahora, un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027: deben tener una trayectoria impecable”, advirtió la ex responsable de la política de asistencia social del país.

SI HAY CORRUPCIÓN NO SERÁN CANDIDATOS En su discurso Montiel indicó que las encuestas no son para calificar la “fama y la popularidad del poder” ya que si existen indicios de corrupción en algún aspirante no se convertirán en candidatos aunque hayan ganado el sondeo. A su vez hizo un llamado a la unidad entre los morenistas, al tiempo que los convocó a trabajar en la organización con miras no solo a refrendar los triunfos que han alcanzado, sino también a incrementarlos.

”Nuestra tarea es nuestra defensa de este proyecto desde donde siempre hemos sido más fuertes, desde el territorio en la organización popular y en la soberanía de nuestra nación basada en la cercanía con nuestro pueblo, porque la organización, compañeras y compañeras, es la transformación.

”He tenido el enorme privilegio de trabajar en todo el País y conocer el México profundo. He llegado a cada rincón de la parte coordinado a más de 60 mil personas en campo para hacer llegar a casi 40 millones de personas sus programas de bienestar”, concluyó.

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