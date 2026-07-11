Capturan a cuatro sicarios de la ‘Anti Unión’ Tepito con armas y droga

CDMX.- Cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito fueron detenidos con armas y droga en dos acciones distintas en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. La primer detención ocurrió en la esquina de las calles Matamoros y Toltecas, cuando un par de sujetos manipulaban bolsitas con droga.

Cuando los individuos fueron sorprendidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los sujetos intentaron huir pero los uniformados los interceptaron. En la revisión preventiva, les aseguraron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles, además de 27 bolsitas que contenían mariguana.

DETENIDOS CUENTAN CON ANTECEDENTES La segunda acción se llevó a cabo, en Avenida Manuel de la Peña y Peña, cerca de la Avenida Circunvalación, en la Colonia Zona Centro, en Venustiano Carranza, donde policías observaron a dos jóvenes que manipulaban una pistola. Los uniformados se acercaron a estos sujetos y con los protocolos policiales, les encontraron un arma de fuego corta abastecida con tres cartuchos útiles, 15 dosis individuales de mariguana y una motocicleta color negro.

“Resultado de acciones operativas y de seguimiento a grupos delictivos generadores de violencia, en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, fueron detenidos Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N”, en posesión de dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y dosis de presunta droga. “Los jóvenes que cuentan con antecedentes delictivos, fueron detenidos en las colonias Morelos y Zona Centro, donde posiblemente realizan actividades delincuenciales para un grupo que mantiene la disputa con otra célula en la zona centro”, informó Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana.

Los detenidos son integrantes de la Fuerza Antiunión Tepito, grupo delictivo generador de violencia dedicada al robo, narcomenudeo y homicidio, que mantiene una disputa con otro grupo que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad.