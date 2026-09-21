Casos de gusano barrenador en humanos se quintuplican en 2026; van 575 acumulados a la fecha

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México
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    Casos de gusano barrenador en humanos se quintuplican en 2026; van 575 acumulados a la fecha
    En la última semana se reportaron 11 casos nuevos: 3 en Guanajuato; 2 en Oaxaca; 2 en Veracruz; y uno en CDMX, Colima, Hidalgo y Zacatecas, respectivamente. Cuartoscuro

Los estados más afectados, en casi año y medio, son Chiapas con 165 casos confirmados en total; y Veracruz con 116

CDMX.- Desde que se confirmó en México, el primer caso de un humano infestado con gusano barrenador, en abril de 2025, se han acumulado 692 casos confirmados, hasta el 18 de septiembre de 2026, en 27 entidades.

Cabe mencionar que este año se elevó considerablemente el número de casos de personas infectadas con gusano barrenador, ya que en 2025 se registraron 117 casos, y en 2026 se reportaron 575, es decir, cinco veces más que el año pasado.

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Tan sólo en la última semana se reportaron 11 casos nuevos: tres en Guanajuato, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, uno en la Ciudad de México, uno en Colima, uno en Hidalgo y uno en Zacatecas.

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS?

El Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Miasis por Cochliomyia Hominivorax también reportó cuatro defunciones derivadas de la infestación, todas en este año, en Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Yucatán.

Los estados más afectados en casi año y medio, son Chiapas con 165 casos confirmados en total; y Veracruz con 116 personas infestadas con el gusano barrenador.

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Les siguen Oaxaca (68), Puebla (61), Yucatán (47), Guerrero (35), San Luis Potosí (34), Quintana Roo (28) e Hidalgo (23).

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