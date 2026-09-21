Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan denuncia ante la FEMDO a hermano de Carlos Manzo

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    Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan denuncia ante la FEMDO a hermano de Carlos Manzo
    La denuncia pide que se recabe la documentación de la averiguación previa relacionada con el caso. Cortesía

Acusa a Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán por delincuencia organizada

CDMX.- El regidor del Ayuntamiento de Uruapan en Michoacán, Víctor Hugo de la Cruz, conocido como “Víctor Saladitas” presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), una denuncia penal en contra Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno de Michoacán, por delincuencia organizada.

Juan Daniel Manzo es hermano del exalcalde Carlos Manzo, quien fue ultimado el 1 de noviembre del 2025.

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La denuncia retoma un video difundido el pasado 2 de septiembre por el periodista Luis Chaparro, en el que se le vincularía a Juan Manzo con integrantes de un grupo delictivo en un episodio ocurrido años atrás, que, según, fue investigado en su momento solo por el delito de amenazas y posteriormente archivado.

BAJO LA LUPA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

El documento plantea además interrogantes sobre el manejo de información pública relacionada con la investigación del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido y solicita a la autoridad federal iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

La denuncia pide que se recabe la documentación de la averiguación previa relacionada con el caso, se realice el peritaje del material audiovisual referido, y se consulte a las instancias de seguridad correspondientes sobre los antecedentes del denunciado.

Afuera de la FEMDO el regidor manifestó que son víctimas en la carpeta de investigación del atentado de Carlos Manzo.

“Recibí una bala la cual aquí tengo todavía aquí está la herida de bala que no me ha sido retirada.

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Recibí ese balazo junto a mi presidente junto a mi amigo yo tengo la calidad moral de venir aquí a exigir justicia, yo que estuve ahí acompañándola durante muchos años que sufrimos golpes cuando la guardia civil nos retiró en el año 2022 de la plaza pública de los Mártires de Uruapan.

“Nos retiraron a golpes por órdenes del gobernador del entonces secretario de gobierno Carlos Torres Piña del entonces director de gobernación, Juan Daniel, Manso Rodríguez, y lo digo aquí enfrente de ustedes lo pueden constatar con los videos”, refirió.

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