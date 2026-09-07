Advierte Sheinbaum sobre límite ambiental a polo financiero que impulsa en Cancún Mara Lezama

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el polo financiero que impulsa en Cancún la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, no podrá desarrollarse en una zona de selva, y aseguró que la ubicación del proyecto todavía no está aprobada. La mandataria confirmó que Lezama tramita los permisos para concretar el complejo y que existen inversionistas interesados, pero sostuvo que la autorización dependerá de las condiciones ambientales del terreno.

“Ella quiere hacer y está pidiendo los distintos permisos para hacer un centro financiero en Cancún, polo financiero y hay varios inversionistas que quieren participar. No está probado el lugar, podría estar en un lugar impactado. Difícilmente puede autorizarse en un lugar donde hay selva, porque esa selva hay que cuidarla. Todavía no está definido el lugar. El proyecto es bueno en términos del desarrollo para esa zona, pero depende dónde, evidentemente”, afirmó. El 7 de agosto pasado, el Gobierno federal publicó la declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, que identifica cuatro polígonos denominados Kulkaná, con una superficie conjunta de 60.76 hectáreas.

UBICACIÓN FUE REVISADA POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE El documento establece que los terrenos son bienes del dominio público de Quintana Roo y señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó desde marzo que el proyecto era viable en materia ambiental, sujeto al cumplimiento de la normatividad y a medidas de protección ecológica y gestión hídrica. También consigna que los predios se encuentran fuera de áreas naturales protegidas federales y que, conforme al Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, tienen uso de suelo de Reserva Urbana.

Este lunes, Sheinbaum informó que la ubicación fue revisada con la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien ha planteado otros sitios para desarrollar el proyecto. “Estuvimos con Alicia Bárcena, justo me estaba diciendo en qué zona se estaba planteando este desarrollo y ella pues está proponiendo otros lugares, pues porque no podría convertirse selva, pues en un circuito financiero”, señaló. La Presidenta explicó que el proyecto de Lezama busca ampliar la actividad turística de Cancún con servicios financieros y congresos, además de la oferta tradicional de sol y playa. “Ella tiene la idea de que más allá de sol y playa, como turismo, pueda haber otros elementos que puedan llevar turismo a la zona, como el turismo financiero de congresos financieros, en fin. Pero el lugar no ha sido aprobado todavía”, explicó.