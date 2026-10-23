Cita Segob a Guadalupe Taddei, titular del INE; se reúne con Rosa Icela Rodríguez

CDMX.- La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, fue citada este viernes a la Secretaría de Gobernación (Segob), en medio del escándalo con uno de los proveedores del órgano electoral. Fuentes extraoficiales indican que antes del mediodía, la titular del INE ingresó a la sede de la Segob, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México, para un encuentro privado con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

Hasta el momento, ninguna de las dependencias ha confirmado esta versión. Durante la semana, se ha documentado la red de transas y anomalías en contratos de materiales electorales del INE, que incluso ha motivado el congelamiento de cuentas entre los involucrados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, ha detallado la estrecha relación entre Guadalupe Taddei y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, quien es indagado por la UIF por prácticas fraudulentas en las contrataciones con organismos electorales.

“RED” DE HERNÁNDEZ CASILLAS SE EXTIENDE A OTROS FUNCIONARIOS El diario “Reforma” publicó cómo la red de Hernández Casillas no solo alcanza a Taddei, sino que se extiende a funcionarios de alto nivel como Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios del INE; Enma Patricia García, directora de Recursos Financieros e involucrada en contrataciones electorales; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.

Estos funcionarios son asiduos a las reuniones sociales que convoca el proveedor, con quien han pactado contratos de asignación directa. Las empresas beneficiadas son propiedad de Hernández Casillas.