Claudia Sheinbaum responde a Ricardo Monreal: “Claro que hay recursos”

Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México cuenta con dinero suficiente para atender las demandas prioritarias de la población. Fue en una de sus conferencias por la mañana en la que respondió así a las advertencias hechas por el diputado Ricardo Monreal sobre la falta de presupuesto en el país.

La presidenta aseguró que la economía nacional está fuerte y respaldó su postura con los resultados educativos de su administración. Durante la conferencia en la mañana, Sheinbaum destacó el incremento de casi 400 mil jóvenes inscritos en el nivel medio superior gracias a la apertura y ampliación de planteles escolares.

DIFERENCIAS INTERNAS POR EL PESUPUESTO NACIONAL

El debate comenzó tras las declaraciones de Ricardo Monreal sobre los límites del gasto público. El líder de los diputados de Morena advirtió que los fondos actuales son insuficientes para cumplir con todas las solicitudes presupuestales del campo, la salud y la educación.

La presidenta aclaró que no conocía a detalle las palabras del legislador antes de responder. Sin embargo, remarcó que los programas sociales y las obras públicas principales tienen garantizado su financiamiento para el ciclo fiscal.

EDUCACIÓN Y GASTO SOCIAL COMO PRIORIDAD

Los recursos públicos se están invirtiendo en reincorporar a los estudiantes al sistema educativo. Sheinbaum explicó que la construcción de nuevas preparatorias ha permitido rescatar a miles de jóvenes que abandonaron las aulas al terminar la secundaria.

El gasto asignado a la educación demuestra la estabilidad de las finanzas públicas, según la postura oficial. Aunque no se mostraron cifras concretas para otros sectores durante la conferencia, la versión del Gobierno federal mantiene que no habrá recortes en las áreas básicas.