Comunidades exigen liberación de Jesús Plácido Galindo, líder indígena en Guerrero

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    Comunidades exigen liberación de Jesús Plácido Galindo, líder indígena en Guerrero
    En el bloqueo, a la altura de la localidad de Marquelia, participan autoridades de las comunidades indígenas y familiares de Plácido Galindo. Cortesía

El líder del Cipoeg- EZ fue detenido acusado de homicidio y de tener vínculos con un grupo del crimen organizado

CHILPANCINGO, GRO.- Habitantes de comunidades del municipio de San Luis Acatlán en Guerrero cerraron la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional para exigir la liberación del líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg- EZ) Jesús Plácido Galindo, quien fue detenido acusado de homicidio y de tener vínculos con un grupo del crimen organizado.

En el bloqueo, a la altura de la localidad de Marquelia, participan autoridades de las comunidades indígenas y familiares de Plácido Galindo, quien está recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

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Los manifestantes aseguran que la detención del dirigente del Cipoeg-EZ fue planeada desde el gobierno estatal.

FUE DETENIDO EL VIERNES

A Plácido Galindo, según la Fiscalía General del Estado (FGE), se le detuvo el viernes pasado por el homicidio del comisario de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, José Pablo Xantenco, ocurrido en 2021.

Al líder de esta organización también se le acusa de tener nexos con el grupo criminal de “Los Tlacos”, que opera en la Sierra.

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El grupo que protesta en la carretera federal de la Costa Chica desplegó una lona en la que se exige la libertad inmediata de Plácido Galindo.

ATAQUES DEJARON SEIS MUERTOS

La detención del dirigente ocurrió a dos meses de que acusara a las autoridades del municipio de Chilapa de estar coludidas con el grupo criminal “Los Ardillos”, el cual atacó con armas fuego y drones con explosivos a habitantes de las comunidades Xicotlán, Tula, Acahuehuetlán y Alcozacán.

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Esos ataques dejaron seis muertos, decenas de familias desplazadas y casas incendiadas.Hasta mediodía, los manifestantes, incluido Pedro Martínez Plácido, tío de Jesús Plácido, mantenían bloqueada la vía federal.

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