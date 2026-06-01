Reclaman en INE por despido masivo de empleados

CDMX.- La consejera Rita López y representantes de partidos en el Instituto Nacional Electoral (INE) reclamaron el despido masivo de empleados ante la llegada de nuevos directores al órgano electoral. “Expresar mi solidaridad con las personas que en los últimos días han perdido su empleo en este Instituto, es preocupante que decisiones como esta no se sustenten en una base objetiva, ni en una metodología clara o en un sistema sólido de evaluación que justifique la separación del número considerable de personas que se les está pidiendo la renuncia”, advirtió Rita López, durante la instalación de la Comisión de Presupuesto 2027.

Aseguró que la Secretaría Ejecutiva le informó que en los últimos días se marcharon más de 100 personas, sin aclarar si éstas eran de diversas áreas o únicamente de la Unidad de Igualdad de Género, área que fue criticada el fin de semana por organizaciones feministas por el despido de personal.

SEÑALAN IMPACTO NEGATIVO La consejera electoral consideró que sí representa un impacto negativo que, rumbo a la elección del 2027, se despida a personal con experiencia, y lleguen perfiles inexpertos. “Esto genera pues una legítima preocupación por las consecuencias que puede tener para el Instituto, particularmente por la pérdida de experiencia, capacidades, años de formación acumulados.

“Extraoficial fue la Secretaría Ejecutiva quien nos ha indicado, el día de ayer, que eran un poco más de 100 personas que han entregado su renuncia, pues pareciera este es el procedimiento (pedir la renuncia para que no parezca despido)”, dijo. TADDEI AL FRENTE DE CAMBIOS El 7 de mayo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, realizó cambios en la estructura de primera nivel, y de 17 direcciones, unidades o coordinaciones únicamente seis no cambiaron. La Dirección de Administración, una de las más importante porque maneja al menos 20 mil millones de pesos anuales, y la Unidad de Fiscalización, que revisará el origen y destino de los recursos que reciban partidos y candidatos en el 2027, son las que han tenido varios cambios en puestos clave.

Hace unos días, molestó a consejeros que, a nombre de la Secretaría Ejecutiva, Administración pidiera la renuncia a Alberto Morales Sánchez, quien desde el 2017 era coordinador administrativo de consejerías, área que se hace cargo de manejar los recursos que tienen 10 consejeros -excepto la presidenta - para viajes, contratación de asesores y oficinas. CONSIDERAN DESPIDOS COMO ‘GRAVES’ En su lugar colocaron a Sonia López Landa, subconsejera de Servicios a la Ciudadanía con el consejero jurídico del gobierno de Chiapas, Guillermo Nieto Arreola, ex jefe de asesores del consejero Jorge Montaño. Representantes de partidos calificaron los despidos como graves e incluso ilegales si se demuestra que están pidiendo a los empleados renunciar.

“Lo que comentó (Rita López) es bastante alarmante y grave y eso a mí me consta. ¿Cuántas son las personas que se les ha pedido su renuncia? Porque esto es ilegal. La gente puede renunciar, pero pedir la renuncia es otra cosa. Es muy problemático porque entonces en el Instituto se está cometiendo una arbitrariedad al pedir renuncias a las personas”, dijo el morenista Jaime Castañeda. La representación de Movimiento Ciudadano demandó cuidar los derechos laborales de los empleados del INE, pues recordó que la confianza en el organismo electoral ha sido por la alta especialización de su personal. PIDEN ESPERAR INFORME El nuevo consejero, Arturo Chávez, cercano a la 4T, pidió esperar un informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las razones, antes de emitir una posición. “Primero tener la información oficial y a partir de ahí hacer un análisis de qué es lo que está pasando, si está dentro de la legalidad o no está dentro de la legalidad”, indicó. La Comisión aprobó el calendario para definir el presupuesto del INE para el 2027, el cual deberá aprobarse el 29 de julio. El consejero Uuc-Kib Espadas confió en que este año la Cámara de Diputados no aplique ningún recorte, pues han afectado al INE con la cancelación de proyectos, incluso con la instalación de menos casillas. “No es racional pedirle al instituto que realice cada vez más tareas y paralelamente estrangular su presupuesto. Espero que este año con las enormes tareas que tenemos enfrente contemos realmente con los recursos para realizar nuestras obligaciones”, dijo. El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión, afirmó que propondrán un presupuesto real y apegado a las necesidades del INE, pero, lamentó, es la Cámara de Diputados dispone.

Publicidad