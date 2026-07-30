Congreso de Sinaloa limita el uso de celulares en escuelas

CULIACÁN, SIN.- Con las reformas recién aprobadas por el Congreso del Estado de Sinaloa, el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante los horarios en las escuelas, deberán limitarse a actividades con fines pedagógicos o en situaciones de emergencia, siempre bajo la autorización y supervisión de los maestros o directores. En la sesión ordinaria de la LXV Legislatura local, con 35 votos a favor, se aprobaron reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Educación y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de uso de celulares y dispositivos digitales en escuelas desde el nivel básico hasta la educación superior.

Con las nuevas disposiciones, se contempla la elaboración de protocolos para el uso responsable de estas herramientas y la implementación de campañas de orientación y sensibilización dirigidas a estudiantes, padres de familia, personas tutoras y el personal educativo de los planteles escolares. SE BUSCA UN EQUILIBRIO Durante los trabajos legislativos, se estableció que estas reformas responden a una realidad que se enfrenta diariamente miles de estudiantes, docentes y familiares, ya que cada vez es más frecuente el uso de dispositivos móviles dentro de las aulas escolares. En el dictamen aprobado en la sesión del Poder Legislativo, se externó que los diputados locales buscan establecer un equilibrio entre el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y la protección del derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad en espacios libres de distracciones.

Se hizo ver que la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología analizó diversas iniciativas presentadas por legisladores y ciudadanos, reflejando un amplio consenso en torno a las necesidades de atender la problemática desde una perspectiva educativa y de derechos humanos.