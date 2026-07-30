Detienen en Guerrero a Mario ‘N’, excomisario municipal de Tlayolapa ligado a Los Ardillos

CIUDAD DE MÉXICO 30-Jul-2026 .-Fuerzas federales y estatales detuvieron a Mario “N”, ex comisario municipal de Tlayolapa y presunto operador de Los Ardillos, uno de los grupos criminales que mantienen bajo disputa amplias zonas del centro y la Montaña de Guerrero mediante ataques armados, desplazamientos de comunidades, extorsiones y movilizaciones utilizadas para obstaculizar operativos. La captura, dicen autoridades, afecta a la estructura encabezada en esa zona por Benito Sánchez Millán, alias “El Oso”, identificado como jefe regional y de plaza de Los Ardillos en el corredor que conecta Tierra Colorada, la Costa Chica y la Montaña baja.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía de Guerrero y Policía Estatal, Mario “N” fue aprehendido por su probable responsabilidad en la privación de la libertad de servidores públicos de la Fiscalía estatal. Las autoridades también lo ubican como participante en la organización de movilizaciones y bloqueos en la Autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada, un punto estratégico entre Chilpancingo, Acapulco, la Costa Chica y las comunidades serranas de Juan R. Escudero.

LIGADO A DANIEL “N” Mario “N” habría participado en esas acciones junto con Daniel “N”, representante de comunidades de Tierra Colorada y Tecoanapa, detenido el 17 de marzo por la retención de personas en Tlayolapa. Daniel fue capturado afuera del Congreso de Guerrero. Un mes antes había encabezado un bloqueo de aproximadamente 12 horas en la Autopista del Sol para exigir que se frenara el avance de grupos de autodefensa, entre ellos la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG.

La zona donde operaba Mario “N” es uno de los frentes de la guerra que libran Los Ardillos, Los Tlacos y agrupaciones de policías comunitarios por el dominio de los accesos a Chilpancingo, Chilapa, la Montaña y la Costa Chica.