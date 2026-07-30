Dan 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado

CDMX.- Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, en su momento el principal proveedor de precursores químicos para las organizaciones del narcotráfico en México, por lavar más de 33 millones de dólares en transferencias a paraísos fiscales. El Juez Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregorio, halló culpable al empresario por lavado de dinero.

De acuerdo con la dependencia, el fallo fue obtenido con pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). El juez también impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, suspendió sus derechos políticos y civiles y ordenó su amonestación. ANTECEDENTES DEL CASO Según el comunicado, el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron por reclusión el mandato judicial en su contra y, días después, se dictó auto de formal prisión por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR indicó que la resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, el sentenciado promovió un juicio de amparo, el cual fue negado y la resolución confirmada en revisión.

Actualmente, añadió la institución, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. LAVADO DE DINERO La Fiscalía recordó que en 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció al empresario mexicano de origen chino, identificado también como “El Chino”, por presuntamente realizar, como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., diversas transferencias de divisas en efectivo por alrededor de 33 millones 61 mil 234.43 dólares hacia paraísos fiscales, con el propósito de ocultar el origen ilícito de recursos provenientes de la venta de químicos.

El comunicado agrega que los recursos también fueron transferidos a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación, y que el ahora sentenciado enfrenta además otras causas penales.