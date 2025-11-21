‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México
La política emergida de Morena subrayó que ‘ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita’
La ola de felicitaciones a Fátima Boch comenzó a aparecer en redes sociales por el triunfo de la tabasqueña en la contienda internacional de belleza, y una de las sorpresivas fue de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la destacó como un ejemplo ‘de valentía”.
“Es un ejemplo de valentía para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”, dijo la mandataria mexicana.
Bosch, originaria del estado de Tabasco (este), ganó el galardón celebrado en Tailandia después de la polémica en la que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la mandara callar en una de las sesiones previas a la final por no publicar contenido del evento en sus redes sociales.
¿QUÉ DIJO CLAUDIA SHEINBAUM DE FÁTIMA BOSCH?
Sheinbaum subrayó que “ya quedó atrás aquella cosa que decían, ‘calladita te ves más bonita’.
“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice: ‘hay una injusticia, no me parece’”, agregó.
Sobre su victoria afirmó que le “gustó de ella que levanta la voz”, refiriéndose a la confrontación que la ganadora tuvo con Itsaragrisil, en la que, tras el ataque verbal del director, Bosch abandonó la sala acompañada de otras concursantes, en un gesto de protesta. (Con información de EFE)