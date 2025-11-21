‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México

La ola de felicitaciones a Fátima Boch comenzó a aparecer en redes sociales por el triunfo de la tabasqueña en la contienda internacional de belleza, y una de las sorpresivas fue de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la destacó como un ejemplo ‘de valentía”.

“Es un ejemplo de valentía para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”, dijo la mandataria mexicana.

Bosch, originaria del estado de Tabasco (este), ganó el galardón celebrado en Tailandia después de la polémica en la que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la mandara callar en una de las sesiones previas a la final por no publicar contenido del evento en sus redes sociales.