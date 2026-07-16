Crece en 19.2% población en cárceles durante 2025: Inegi

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    Crece en 19.2% población en cárceles durante 2025: Inegi
    Dos mil 693 personas ingresaron a los centros penitenciarios federales y 154 mil 764 a los centros penitenciarios estatales y especializados. Cuartoscuro

Durante 2025, 157 mil 457 personas fueron recluidas en los centros penitenciarios y centros especializados

CDMX.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció que durante 2025, 157 mil 457 personas fueron recluidas en los centros penitenciarios y centros especializados, cifra que representa un aumento de 19.2% en ingreso carcelario en comparación con 2024.

De acuerdo con información del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios, publicado la mañana de este jueves, 155 mil 579 corresponde a personas adultas y mil 878 a adolescentes.

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La información presentada por el instituto detalla que 2 mil 693 personas ingresaron a los centros penitenciarios federales y 154 mil 764 a los centros penitenciarios estatales y especializados.

BAJA CALIFORNIA, LA ENTIDAD CON MÁS INGRESOS

Cabe destacar que durante el año 2024, el número de personas ingresadas a centros penitenciarios federales y estatales fue de 132 mil 118.

La entidad federativa con más ingresos fue Baja California, con 21 mil 62. En segundo lugar, el Estado de México, con 18 mil 589 casos.

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Del total de personas privadas de la libertad, 9.2% correspondió a mujeres y 90.8% a hombres.Los mayores registros de mujeres encarceladas se localizaron en los centros del Edomex e Hidalgo, con 11.9 y 11.8%, respectivamente.

76.2% SIN ANTECEDENTES PENALES

En tanto, que los mayores porcentajes de hombres se reportaron en los centros penitenciarios federales, con 98.6% y en Coahuila, con 94.2%.

Según datos del Inegi, 76.2% de las personas recluidas no tuvo antecedentes penales. Apenas un 21.3% contó con estos antecedentes penales y en 2.5% de los casos no se identificó la condición.

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Del total, una cantidad mínima de 12.7% de mujeres contó con antecedentes penales, mientras que la cifra en varones fue del 22.1%.

El censo reveló que, al cierre de 2025, hubo un registro de 231 mil 436 presos en México. Sin embargo, sólo 33 mil 714 de ellos contaban con sentencia, es decir, apenas un 42.2% del total de la población penitenciaria en el país.

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