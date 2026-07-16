Conflicto entre Ávila y Bonilla afecta a la 4T, reconoce Monreal

CDMX.- El coordinador de diputados, Ricardo Monreal, advirtió que el conflicto entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su antecesor, Jaime Bonilla, afecta el movimiento del que forman parte Morena, PT y PVEM, por lo que los llamó a serenarse, actuar con prudencia y no afectar la confianza de la ciudadanía. Monreal calificó de lamentable y una mala actitud que los políticos pertenecientes a ese movimiento tiendan a expresar sus diferencias de manera pública.

“Es lamentable, porque afecta al movimiento, afecta a los grupos o los partidos a los que pertenecen, pero, sobre todo, afecta la confianza del pueblo de México que deposita, depositó en este movimiento conformado por el PT, el Verde y Morena”, expuso. “Yo hago un llamado desde la Cámara de Diputados, como coordinador del grupo parlamentario de Morena a serenarnos, a actuar con prudencia, a no socavar la confianza del pueblo de México en nuestro movimiento, porque esto no ayuda a que nos preparemos para un proceso complejo y difícil y más en Baja California, donde tenemos proceso de renovación de gobernador, de gobernadora o de diputados y de presidentes municipales”.

ÁVILA ACUSA A BONILLA El día miércoles, tras la filtración de un audio en la que se le escucha negociar la entrega de información de seguridad a Estados Unidos, Ávila acusó a su antecesor, Jaime Bonilla, de orquestar una “trampa” en su contra al pactarle una reunión con presuntos funcionarios de Estados Unidos, a la que accedió bajo el engaño de resolver un trámite personal relacionado con su visa. En respuesta, Bonilla afirmó que la llamada Cuarta Transformación está protegiendo a la gobernadora y reiteró que la morenista tiene nexos con el narcotráfico.

Monreal sostuvo que la gobernadora de Baja California ha sido atacada en los últimos años de manera vertiginosa, por lo que le expresó su solidaridad. Respecto a Bonilla, afirmó que lo conoce bien y tiene una buena opinión de él, por lo que apeló a la madurez de ambos para dirimir sus diferencias.

LLAMA A DIRIMIR DIFERENCIAS “A los dos los considero maduros, sensatos, que quieren a México y que lo que conviene ahora es dirimir diferencias, pero sin que polaricen o pongan en riesgo la unidad. El diálogo es la única manera de solucionar diferendos”, consideró. Monreal rechazó que en la filtración de los audios de la gobernadora haya fuego amigo y que el “diferendo personal” entre ella y Bonilla ponga en riesgo la alianza entre Morena y el PT en 2027 en la entidad.

Luego que el martes pasado le recomendó a Ávila presentar una denuncia penal por el espionaje ilegal del que está siendo objetivo, este jueves, rechazó insistir en ello, luego que la gobernadora acusó a Bonilla de ser quien filtró los audios. “Si estoy llamando a la paz, creo que sería incorrecto que llame a otra característica de confrontación”, manifestó.