Conflicto entre Ávila y Bonilla afecta a la 4T, reconoce Monreal

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    Conflicto entre Ávila y Bonilla afecta a la 4T, reconoce Monreal
    Monreal rechazó que en la filtración de los audios de la gobernadora de Baja California haya fuego amigo. Cuartoscuro

El coordinador de los diputados de Morena los llamó a serenarse, actuar con prudencia y no afectar la confianza de la ciudadanía

CDMX.- El coordinador de diputados, Ricardo Monreal, advirtió que el conflicto entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su antecesor, Jaime Bonilla, afecta el movimiento del que forman parte Morena, PT y PVEM, por lo que los llamó a serenarse, actuar con prudencia y no afectar la confianza de la ciudadanía.

Monreal calificó de lamentable y una mala actitud que los políticos pertenecientes a ese movimiento tiendan a expresar sus diferencias de manera pública.

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“Es lamentable, porque afecta al movimiento, afecta a los grupos o los partidos a los que pertenecen, pero, sobre todo, afecta la confianza del pueblo de México que deposita, depositó en este movimiento conformado por el PT, el Verde y Morena”, expuso.

“Yo hago un llamado desde la Cámara de Diputados, como coordinador del grupo parlamentario de Morena a serenarnos, a actuar con prudencia, a no socavar la confianza del pueblo de México en nuestro movimiento, porque esto no ayuda a que nos preparemos para un proceso complejo y difícil y más en Baja California, donde tenemos proceso de renovación de gobernador, de gobernadora o de diputados y de presidentes municipales”.

ÁVILA ACUSA A BONILLA

El día miércoles, tras la filtración de un audio en la que se le escucha negociar la entrega de información de seguridad a Estados Unidos, Ávila acusó a su antecesor, Jaime Bonilla, de orquestar una “trampa” en su contra al pactarle una reunión con presuntos funcionarios de Estados Unidos, a la que accedió bajo el engaño de resolver un trámite personal relacionado con su visa.

En respuesta, Bonilla afirmó que la llamada Cuarta Transformación está protegiendo a la gobernadora y reiteró que la morenista tiene nexos con el narcotráfico.

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Monreal sostuvo que la gobernadora de Baja California ha sido atacada en los últimos años de manera vertiginosa, por lo que le expresó su solidaridad.

Respecto a Bonilla, afirmó que lo conoce bien y tiene una buena opinión de él, por lo que apeló a la madurez de ambos para dirimir sus diferencias.

LLAMA A DIRIMIR DIFERENCIAS

“A los dos los considero maduros, sensatos, que quieren a México y que lo que conviene ahora es dirimir diferencias, pero sin que polaricen o pongan en riesgo la unidad. El diálogo es la única manera de solucionar diferendos”, consideró.

Monreal rechazó que en la filtración de los audios de la gobernadora haya fuego amigo y que el “diferendo personal” entre ella y Bonilla ponga en riesgo la alianza entre Morena y el PT en 2027 en la entidad.

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Luego que el martes pasado le recomendó a Ávila presentar una denuncia penal por el espionaje ilegal del que está siendo objetivo, este jueves, rechazó insistir en ello, luego que la gobernadora acusó a Bonilla de ser quien filtró los audios.

“Si estoy llamando a la paz, creo que sería incorrecto que llame a otra característica de confrontación”, manifestó.

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