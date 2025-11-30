Recluta narco a jóvenes como carne de cañón a través de las redes sociales

    Cada vez es más común ver a menores de edad formar parte del crimen organizado o en policías comunitarias, como especies de autodefensas. Foto: Cuartoscuro

La falta de un marco legal que sancione el reclutamiento de menores abre la puerta para ellos en el sicariato

CDMX.- Con engañosas ofertas de trabajo a través de plataformas como Facebook, Twitter y TikTok, los grupos del crimen organizado que operan en el País se aprovechan de la desprotección social y el abandono familiar para reclutar a adolescentes y jóvenes en actividades delincuenciales.

Casos como el de Víctor Manuel, de 17 años, identificado como asesino del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, han vuelto a centrar la conversación en este problema.

El adolescente era originario del pueblo de Paracho y fue reportado como desaparecido días antes del atentado y habría dado positivo a pruebas de consumo de drogas.

$!El reclutamiento de menores se debe a la laxa regulación que existe en delitos que cometen menores.
El reclutamiento de menores se debe a la laxa regulación que existe en delitos que cometen menores. Foto: Cuartoscuro

La falta de un marco legal que castigue el reclutamiento infantil para actividades criminales es uno de los motivos por lo que los cárteles mexicanos buscan ahora a jóvenes para el sicariato, el halconeo, las extorsiones y otras actividades delictivas, afirma Jaime Laines Potisek, director del Centro Juan Antonio Montesinos.

Estudios realizados por la Red por los Derechos de la Infancia y el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México alertan que los puntos fértiles para el narcorreclutamiento son una mezcla de presencia criminal, falta de ingresos, bajo nivel educativo y poco acceso a servicios de salud.

