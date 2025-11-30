Recluta narco a jóvenes como carne de cañón a través de las redes sociales

CDMX.- Con engañosas ofertas de trabajo a través de plataformas como Facebook, Twitter y TikTok, los grupos del crimen organizado que operan en el País se aprovechan de la desprotección social y el abandono familiar para reclutar a adolescentes y jóvenes en actividades delincuenciales.

Casos como el de Víctor Manuel, de 17 años, identificado como asesino del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, han vuelto a centrar la conversación en este problema.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco

El adolescente era originario del pueblo de Paracho y fue reportado como desaparecido días antes del atentado y habría dado positivo a pruebas de consumo de drogas.