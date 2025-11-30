Recluta narco a jóvenes como carne de cañón a través de las redes sociales
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La falta de un marco legal que sancione el reclutamiento de menores abre la puerta para ellos en el sicariato
CDMX.- Con engañosas ofertas de trabajo a través de plataformas como Facebook, Twitter y TikTok, los grupos del crimen organizado que operan en el País se aprovechan de la desprotección social y el abandono familiar para reclutar a adolescentes y jóvenes en actividades delincuenciales.
Casos como el de Víctor Manuel, de 17 años, identificado como asesino del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, han vuelto a centrar la conversación en este problema.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El adolescente era originario del pueblo de Paracho y fue reportado como desaparecido días antes del atentado y habría dado positivo a pruebas de consumo de drogas.
La falta de un marco legal que castigue el reclutamiento infantil para actividades criminales es uno de los motivos por lo que los cárteles mexicanos buscan ahora a jóvenes para el sicariato, el halconeo, las extorsiones y otras actividades delictivas, afirma Jaime Laines Potisek, director del Centro Juan Antonio Montesinos.
TE PUEDE INTERESAR: Narco seduce a jóvenes abandonados: sin familia, buscan el ‘cobijo’ del crimen
Estudios realizados por la Red por los Derechos de la Infancia y el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México alertan que los puntos fértiles para el narcorreclutamiento son una mezcla de presencia criminal, falta de ingresos, bajo nivel educativo y poco acceso a servicios de salud.