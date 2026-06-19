Cuestionan en el INE aplicación de Morena para afiliaciones

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    Cuestionan en el INE aplicación de Morena para afiliaciones
    Esto durante la discusión de la reforma a los estatutos del partido guinda para establecer como método de afiliación la vía digital. Cuartoscuro

Tanto consejeros como partidos políticos cuestionan las garantías para la autenticidad de afiliaciones que utiliza el partido

CDMX.- Consejeros y partidos políticos cuestionaron la legalidad y garantías para la autenticidad de afiliaciones que utiliza Morena para armar su padrón de militantes.

Durante la discusión de la reforma a los estatutos del partido guinda para establecer como método de afiliación la vía digital, después de que durante un año éste afirmó que registró a más de 12 mil simpatizantes, consejeros coincidieron en que la aplicación no garantiza la autenticidad de las afiliaciones, porque contrario a la aplicación que usa el INE, la de Morena sólo permita tomar fotografía de la credencial de elector, no de la persona viva.

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El consejero Martín Faz señaló que la aplicación utilizada por Morena no ofrece certeza sobre la validez de las afiliaciones y sostuvo que el Instituto no puede pasar por alto esa situación.

“Si un partido va a recabar afiliaciones por medios electrónicos, el partido debe informar los medios y las garantías”, advirtió. De lo contrario, añadió, sobre esa aplicación pesa incertidumbre respecto de su veracidad.

HAY INCERTIDUMBRE EN AFILIACIONES

Faz también manifestó su rechazo a que el acuerdo contemple validar de manera retroactiva firmas obtenidas con anterioridad a la reforma estatutaria.

En el mismo sentido, la consejera Carla Humphrey afirmó que la modificación genera “incertidumbre” sobre la autenticidad de las afiliaciones al no contar con garantías mínimas similares a las de la aplicación desarrollada por el INE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/invita-sheinbaum-a-ip-mexicana-a-explorar-inversiones-en-cuba-NH21514779

El consejero Uuc-Kib Espadas pidió agregar candados para verificar que son personas de carne y hueso. Por ejemplo, establecer la fotografía viva de la persona, porque la aplicación de Morena sólo permite que se tome una fotografía a la credencial de elector.

Los representantes del PRI, Movimiento Ciudadano y PAN aseguraron que sí es preocupante que no se eleven los estándares de seguridad porque esto podría abrir la puerta afiliaciones “simuladas e ilegales”.

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