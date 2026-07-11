$!Elecciones 2027: Alianza de Morena en peligro en 10 estados por choques con PVEM y PT

CIUDAD DE MÉXICO.- En 10 estados, de los 17 en donde se renovará la gubernatura en 2027, la alianza entre el PVEM, PT y Morena corre peligro o atraviesa momentos de tensión. Las razones son variadas: el PT o el PVEM se han inclinado a favor de uno de los morenistas punteros, su contendiente encabeza las encuestas o sus liderazgos locales están enfrentados con los competidores guindas.

Ambos partidos incluso apuestan a que sus abanderados ganen la encuesta o logren negociar con Morena un candidato morenista de unidad.

A la par de que instalaron una mesa de negociación con el partido guinda, los liderazgos pevemistas y petistas están haciendo sus propias apuestas. CHOQUES POR CANDIDATURAS EN NORTE Y SUR DE MÉXICO

En Chihuahua, el PVEM condiciona la coalición a que el candidato sea el Alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, mientras que la dirigencia nacional del PT advirtió que respaldará a Andrea Chávez. Sin embargo, los petistas en Chihuahua lo rechazaron.

”Respetamos mucho el posicionamiento del coordinador de los diputados, pero sin duda en Chihuahua los petistas son quienes van a decir. Sin duda ahorita la mayoría de nosotros ya hemos puesto esto sobre la mesa y hemos gritado, además, que nuestro apoyo es hacia Cruz Pérez”, afirmó la diputada local del PT, América Victoria Aguilar. En Michoacán, los petistas afirman que sólo apoyará la candidatura del senador con licencia Raúl Morón, quien pelea la posición con Carlos Torres Piña, ex Fiscal y ex secretario de Gobierno, impulsado por el Gobernador Alfredo Ramírez, quien está confrontado con Morón.

Lo mismo sucede en Quintana Roo, donde el PT nombró al morenista Rafael Marín Mollinedo como “su coordinador estatal de afiliación”, y condicionan su respaldo sólo si él es el candidato. Sin embargo, en esa entidad, el PVEM respalda al senador con licencia de Morena, Eugenio Segura, aunque en el proceso registró a la diputada local pevemista Alexa Murguía. ”Gino”, como se le conoce, está considerado como el “ahijado político” de la Gobernadora Mara Lezama, y en las encuestas se pelea la posición con la Alcaldesa con licencia Ana Patricia Peralta. Mismo escenario se percibe en Sinaloa, donde el PT sólo respaldará a la senadora morenista, Imelda Castro. Incluso, podría retirar de la contienda al aspirante que registró, el profesor Fernando García Hernández.

MEDICIÓN DE FUERZAS Y VETOS LOCALES

En otras entidades, el PVEM y PT miden fuerzas con Morena, por lo que se avizora tensión en la relación. Por ejemplo, en Baja California Sur, los petistas advierten que el candidato mejor posicionado es su Alcalde de los Cabos, Christian Agúndez, pero la carta fuerte de Morena es la Alcaldesa de la Paz, Milena Quiroga, impulsada por el Gobernador morenista, Víctor Manuel Castro.

En San Luis Potosí, debido a que Morena impuso la regla de nepotismo, la alianza con el PVEM está prácticamente descartada, pues los pevemistas llevarán como candidata a Ruth González, esposa del Gobernador Ricardo Gallardo. Hasta el momento, en esa entidad, los morenistas no tienen aspirantes fuertes. El único reconocido es el diputado local Carlos Arreola. El PT desafió a Morena y registró como su aspirante a Gerardo Sánchez Zumaya, empresario vetado de su movimiento por las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento por contratos con Pemex. Fue el único candidato que no se registró por la alianza, sólo como “coordinador de afiliación” del PT. En Nayarit, el PVEM peleará hasta el último momento a favor de la senadora con licencia Jasmine Bugarin, pues afirma que encabeza las encuestas. AMENAZAS DE RUPTURA Y EXIGENCIAS DE RESPETO

Durante su registro como la carta fuerte del PT a la gubernatura de Guerrero, Victoriano Wences, advirtió que los petistas deben exigir “respeto” en la negociación de candidaturas, pues Morena no ha valorado que sus votos le han dado el triunfo en algunas entidades. ”Si a mí me preguntan cómo quieres participar en Guerrero, yo prefiero ir solamente por las siglas del PT. (Ir en alianza) ¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque si se revisa del 2018 al 24, no tenemos ni siquiera una dirección del Gobierno federal. ”Hoy queremos una alianza en los hechos, que realmente le permita al PT poder tener un Gobierno estatal”, recriminó. En Baja California, los petistas están encabezados por Jaime Bonilla expulsado de Morena en el 2023, y quien vive confrontado con los morenistas en la entidad. Ese partido registró en el proceso de la 4T a Monserrat Caballero, ex Alcaldesa de Tijuana, que también fue suspendida del partido guinda.