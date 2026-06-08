Advierte Sheinbaum de alianzas entre la ultraderecha de Estados Unidos y México

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que continuará la colaboración entre sectores de la ultraderecha de Estados Unidos y grupos de la derecha mexicana con el objetivo de deteriorar la relación entre ambos países y afectar políticamente a su gobierno rumbo a las elecciones de 2027. La mandataria afirmó que detrás de recientes versiones y señalamientos contra autoridades mexicanas existen grupos que buscan construir una narrativa adversa para México.

“Estas noticias falsas o estos intentos para que no haya una buena relación por parte de la ultraderecha de Estados Unidos que se junta con nuestra derecha de México, yo creo que esto va a seguir y hay que estar muy atentos”, declaró.

QUIEREN INFLUIR EN LA POLÍTICA NACIONAL Sheinbaum sostuvo que estos sectores pretenden influir tanto en el proceso electoral estadounidense de noviembre como en la vida política nacional. “Lo quieren utilizar para su elección de noviembre de este año y también quieren afectar al gobierno de México con vistas a la elección del 2027”, señaló.

La presidenta también cuestionó reportajes publicados en medios estadounidenses sobre temas relacionados con el narcotráfico y el fentanilo, al considerar que forman parte de una estrategia para desacreditar a México y a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

SE BUSCA AFECTAR RELACIÓN BILATERAL Asimismo, se refirió a una reunión organizada por la American Society, a la que asistieron el embajador de Estados Unidos en México y representantes de partidos de oposición, entre ellos PAN y PRI. Según la mandataria, el encuentro fue promovido por sectores que buscan afectar la relación bilateral.

“Son sectores que se juntan con el objetivo de afectar al gobierno y la relación bilateral”, afirmó.Incluso, cuestionó quién financió el evento y pidió transparentar los intereses detrás de la convocatoria. “Hay que ver quién pagó la cena. Eso sería muy interesante”, expresó. DEFIENDE ‘COLABORACIÓN RESPETUOSA’ Pese a ello, Sheinbaum aseguró que la relación entre ambos gobiernos se mantiene en buenos términos y destacó los encuentros recientes entre autoridades mexicanas y estadounidenses, particularmente en materia de seguridad y cooperación marítima. La titular del Ejecutivo reiteró que la posición de su administración seguirá basada en la defensa de la soberanía nacional, la no intervención y la colaboración respetuosa con Estados Unidos.

“En México decidimos los mexicanos. Tenemos buena relación de coordinación, de colaboración y de trabajo”, sostuvo. La presidenta afirmó que la ciudadanía respalda esta postura y consideró que los intentos por confrontar a ambos países no tendrán éxito debido al respaldo popular con el que cuenta su gobierno.

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