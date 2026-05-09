Hallan en Reynosa predio con dos ‘cocinas de exterminio’

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México
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    Hallan en Reynosa predio con dos ‘cocinas de exterminio’
    En el sitio fueron localizados fragmentos de huesos calcinados, prendas de vestir de uso común y de trabajo. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Galo Cañas Rodríguez

Mujeres buscadoras localizaron el predio presuntamente utilizado para la incineración de cuerpos

Reynosa, TMPS.-Mujeres buscadoras de personas desaparecidas localizaron un predio con dos “cocinas” donde había restos óseos calcinados, presuntamente utilizados para la incineración de cuerpos, en Reynosa, informó Edith González.

La activista y dirigente del Colectivo Amor por los Desaparecidos detalló que el hallazgo ocurrió en un predio rural ubicado detrás de la Colonia Los Arcos, en la zona posterior del Tec Milenio, cerca de la carretera a Monterrey.

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González detalló que se trata de la jornada de búsqueda número 52 que emprenden en el año y es la décimo novena jornada con resultado positivo.

ENCUENTRAN PRENDAS PERSONALES

En el sitio fueron localizados fragmentos de huesos calcinados, prendas de vestir de uso común y de trabajo, algunas aún con marcas visibles, así como objetos personales como hebillas, una máscara de luchador y diversos artículos.

Entre los indicios asegurados también se encontraron un tenis azul marino marca Skechers, una camisa caqui con el logotipo “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”, un pantalón azul marino marca Dickies, un botín de seguridad café y un casquillo percutido.

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González pidió a los familiares de personas desaparecidas que si recuerdan alguna prenda encontrada como parte de la vestimenta de su familiar desaparecido, acudan a la Fiscalía para las confrontas directas.

REPORTAN RESTOS ÓSEOS CON EXPOSICIÓN TÉRMICA

Recalcó que los familiares deben llevar la denuncia formal de desaparición y los perfiles genéticos completos para facilitar los procesos de identificación.

Agregó que en el lugar se detectaron dos concentraciones de restos óseos con exposición térmica, donde peritos realizaron el levantamiento y embalaje de evidencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/madres-buscadoras-reportan-hallazgo-de-mas-de-40-bolsas-con-restos-en-fosa-de-jalisco-MA20572871

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas o Secuestradas, la Comisión de Búsqueda, Policía Ministerial y Guardia Estatal, además de Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes apoyaron en el resguardo del área y el procesamiento de evidencias.

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