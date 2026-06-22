Decomisan en Guerrero y Tlaxcala 3.1 toneladas de cocaína

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Decomisan en Guerrero y Tlaxcala 3.1 toneladas de cocaína
    Con el aseguramiento, en la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Semar. Cortesía

García Harfuch informó que operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina permitieron el aseguramiento

CDMX.- En acciones diferentes, fuerzas federales aseguraron en Guerrero y en Tlaxcala 3.1 toneladas de cocaína, con lo que se evitó la distribución de seis millones de dosis, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/batman-presidente-de-mexico-garcia-harfuch-lidera-la-boleta-imaginaria-de-2030-para-suceder-a-sheinbaum-HB21570340

A través de sus redes sociales, el jefe policial indicó que operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) permitieron el aseguramiento de 2.1 toneladas de cocaína y la detención de cinco personas en las costas guerrerenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-reanudaria-venta-de-crudo-a-cuba-con-ip-sheinbaum-OB21577922

“Con estos resultados, en la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en mares mexicanos”, resaltó.

DECOMISOS EN TLAXCALA

Mientras que en Tlaxcala, personal de la Secretaría, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina llevaron a cabo un cateo en un inmueble donde se encontraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

“En seguimiento a líneas de investigación, se identificó un inmueble vinculado a delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos, por lo que, los efectivos acudieron a la zona a recopilar datos de prueba, mismos que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cancelan-en-yucatan-dos-megaproyectos-solares-GB21577472

“Tras un despliegue operativo coordinado, se dio cumplimiento al mandamiento ministerial y en el lugar se aseguraron 900 paquetes con cocaína, seis armas de fuego largas, cartuchos y equipo táctico. Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades”, indicó la dependencia.

Con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente un millón 800 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en 194 millones de pesos para la delincuencia organizada, lo que contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos
Drogas
Narcotráfico

Localizaciones


Guerrero
Tlaxcala

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


FGR
Semar
Sspc

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad

NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad
El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones
Se estima que los ciberataques en México representan un costo cercano a los 8 mil millones de pesos.

Atrae Mundial fraudes digitales con IA en México

Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso contra tres personas por secuestro de cinco extranjeros en Chihuahua; permanecerán en prisión preventiva.

Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua
Conoce el calendario tentativo para el pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio 2026. Incluye fechas por apellido, recomendaciones y cómo consultar tu saldo en línea.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo)
El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirmó que se abrirá un nuevo periodo de registro para las becas que otorga el Gobierno de México.

¿Cuándo es la nueva fecha de inscripción para estudiantes de la becas Rita Cetina y Benito Juárez?
Pablo fue eliminado de MasterChef México 2026 luego de un reto complicado. Conoce qué pasó, quiénes siguen en competencia y los detalles de la polémica noche.

MasterChef México 2026... ¿quién fue el sexto eliminado oficial de la cocina más famosa?
Messi celebra su gol número 17 en las Copas del Mundo.

¡Histórico! A los 39 años y con 18 goles, Messi se convierte en el máximo anotador en los Mundiales