Decomisan en Guerrero y Tlaxcala 3.1 toneladas de cocaína

CDMX.- En acciones diferentes, fuerzas federales aseguraron en Guerrero y en Tlaxcala 3.1 toneladas de cocaína, con lo que se evitó la distribución de seis millones de dosis, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch .

A través de sus redes sociales, el jefe policial indicó que operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina ( Semar ) permitieron el aseguramiento de 2.1 toneladas de cocaína y la detención de cinco personas en las costas guerrerenses.

“Con estos resultados, en la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en mares mexicanos”, resaltó.

DECOMISOS EN TLAXCALA

Mientras que en Tlaxcala, personal de la Secretaría, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina llevaron a cabo un cateo en un inmueble donde se encontraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

“En seguimiento a líneas de investigación, se identificó un inmueble vinculado a delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos, por lo que, los efectivos acudieron a la zona a recopilar datos de prueba, mismos que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.