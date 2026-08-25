Dedican Museo de Ciencia a la mamá de Sheinbaum en Nuevo Laredo entre críticas por sobrecostos

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    Dedican Museo de Ciencia a la mamá de Sheinbaum en Nuevo Laredo entre críticas por sobrecostos
    La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas defendió el nombramiento al destacar los 50 años de trayectoria, mientras críticos como Manuel Canales reprocharon la inversión millonaria frente a carencias urgentes. CUARTOOSCURO

Bautizan el nuevo Planetario de Nuevo Laredo como Dra. Annie Pardo Cemo en medio de cuestionamientos por sobrecostos y falta de obra pública básica

En medio de críticas por sobrecostos y retrasos en obras prioritarias, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó bautizar el nuevo Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario con el nombre de Dra. Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La iniciativa, impulsada por la alcaldesa morenista Carmen Lilia Canturosas Villarreal para un recinto con inversión estimada en 280 millones de pesos, fue respaldada por la mayoría de Morena en el cuerpo edilicio.

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“Nuestro Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario llevará el nombre de la Dra. Annie Pardo Cemo, una mujer que ha dejado una huella invaluable en la ciencia mexicana” , sostuvo la alcaldesa.

Canturosas destacó que la investigadora acumula cinco décadas de trayectoria, fue pionera en México en estudios sobre enfermedades fibrosantes del pulmón, recibió el Premio Nacional de Ciencias en 2022 y cuenta con más de 200 publicaciones especializadas.

Sin embargo, el proyecto detonó cuestionamientos.

Manuel Canales, agente aduanal y político local, denunció que el complejo arrastra un sobrecosto millonario y no fue concluido en el plazo prometido, mientras la ciudad padece rezagos críticos en servicios médicos y suministro de agua.

“En lugar de haber gastado en ese planetario, debieron haber gastado en un hospital entre el oriente y el poniente para que la gente de una verdadera necesidad tenga un fácil acceso” , reprochó.

"Se supone que lo iban a terminar en el primer trienio y que iba a costar alrededor de 300 millones de pesos. Esperemos que no esté sobrevaluado como acostumbran a hacerlo, pero ya tenemos casi las dos administraciones y no lo han podido terminar" .

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El proyecto contempla una tercera etapa para acabados, equipamiento y museografía por más de 76 millones de pesos, además de obras complementarias que incluyen una subestación eléctrica de 1,5 millones de pesos y el soterrado de líneas de alta tensión.

Canales también advirtió presuntas anomalías urbanísticas y de ordenamiento territorial, como la falta de estacionamiento, la dificultad de acceso al predio y la conservación de un tanque elevado de más de 80 años dentro del diseño.

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