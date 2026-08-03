Urgen buscadores de desaparecidos justicia para sus familiares en la Sierra de Guerrero

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    Urgen buscadores de desaparecidos justicia para sus familiares en la Sierra de Guerrero
    Integrantes del colectivo “María Herrera” fueron recibidos en Amojileca por el sacerdote Baltazar Vega Ramos, quien ofició una misa para su causa. Cuartoscuro

En jornada de búsqueda familiares de desaparecidos pidió verdad y justicia a las autoridades federales y estatales

GUERRERO.- Previo a realizar una jornada de búsqueda en la región Sierra de Guerrero, cerca de Chilpancingo, un grupo de familiares de desaparecidos pidió verdad y justicia a las autoridades federales y estatales.

Los familiares de desaparecidos, quienes integran el colectivo “María Herrera”, fueron recibidos en la localidad de Amojileca, perteneciente a la capital estatal, por el sacerdote católico Baltazar Vega Ramos, quien ofició una misa para su causa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desluce-mundial-en-el-centro-de-gdl-el-79-de-negocios-reporta-caida-en-ventas-FG22602654

“Debe de restablecerse el tejido social con justicia, paz y que se respete a lo más sagrado que es la vida”, dijo el sacerdote durante su homilía.

“No buscamos culpables, solo buscamos verdad y que nos digan dónde están nuestros familiares”, dijo una madre buscadora.

VIOLENCIA, SECUESTROS Y DESAPARICIONES

Las actividades del colectivo consisten en pegar fichas de sus desaparecidos en Amojileca y en las comunidades vecinas de Xocomanatlán y Omiltemi, todas en Chilpancingo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reanuda-corte-sesiones-presume-baja-en-rezago-DG22601525

La jornada de búsqueda terminará este lunes en la tarde en una zona de entrada a la Sierra donde existe un alto índice de violencia con desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos.

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