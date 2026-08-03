Urgen buscadores de desaparecidos justicia para sus familiares en la Sierra de Guerrero

GUERRERO.- Previo a realizar una jornada de búsqueda en la región Sierra de Guerrero, cerca de Chilpancingo, un grupo de familiares de desaparecidos pidió verdad y justicia a las autoridades federales y estatales.

Los familiares de desaparecidos, quienes integran el colectivo “María Herrera”, fueron recibidos en la localidad de Amojileca, perteneciente a la capital estatal, por el sacerdote católico Baltazar Vega Ramos, quien ofició una misa para su causa.