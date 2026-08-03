Urgen buscadores de desaparecidos justicia para sus familiares en la Sierra de Guerrero
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En jornada de búsqueda familiares de desaparecidos pidió verdad y justicia a las autoridades federales y estatales
GUERRERO.- Previo a realizar una jornada de búsqueda en la región Sierra de Guerrero, cerca de Chilpancingo, un grupo de familiares de desaparecidos pidió verdad y justicia a las autoridades federales y estatales.
Los familiares de desaparecidos, quienes integran el colectivo “María Herrera”, fueron recibidos en la localidad de Amojileca, perteneciente a la capital estatal, por el sacerdote católico Baltazar Vega Ramos, quien ofició una misa para su causa.
“Debe de restablecerse el tejido social con justicia, paz y que se respete a lo más sagrado que es la vida”, dijo el sacerdote durante su homilía.
“No buscamos culpables, solo buscamos verdad y que nos digan dónde están nuestros familiares”, dijo una madre buscadora.
VIOLENCIA, SECUESTROS Y DESAPARICIONES
Las actividades del colectivo consisten en pegar fichas de sus desaparecidos en Amojileca y en las comunidades vecinas de Xocomanatlán y Omiltemi, todas en Chilpancingo.
La jornada de búsqueda terminará este lunes en la tarde en una zona de entrada a la Sierra donde existe un alto índice de violencia con desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos.