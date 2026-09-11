Senado analiza exhorto a la FGR sobre el paradero del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán

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    Senado analiza exhorto a la FGR sobre el paradero del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán
    La Comisión de Marina del Senado analiza un punto de acuerdo. Presidencia

Se busca que la Fiscalía informe si en las investigaciones sobre huachicol fiscal ha comparecido o declarado el exsecretario de Marina

CDMX.- La Comisión de Marina del Senado analiza un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre si en las investigaciones respecto al huachicol fiscal se ha comparecido o declarado el exsecretario de Marina, José Rafael Durán Ojeda o si ha sido imposible su localización.

En el documento legislativo se plantea que el Senado exhorte a la FGR informe “si dentro del procedimiento penal relacionado con Fernando Farías Laguna existe o existió alguna determinación ministerial o jurisdiccional mediante la cual se haya solicitado la declaración, testimonio o comparecencia del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán”.

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En su caso, se solicita que, dentro de los límites permitidos por la legislación aplicable, precise la calidad jurídica bajo la cual habría sido requerida su participación; si se realizaron actuaciones encaminadas a hacer de su conocimiento dicho requerimiento; si éste pudo ser legalmente notificado; y cuál es el estado que guarda actualmente dicha actuación.

SE PIDE A LA FGR ESCLARECER LA SUPUESTA NO LOCALIZACIÓN DE OJEDA DURÁN

El punto de acuerdo promovido por el senador Rolando Zapata Bello, pide a la FGR “esclarezca públicamente las versiones difundidas respecto de una supuesta imposibilidad para localizar al exsecretario de Marina, sin revelar datos o actuaciones cuya difusión pudiera comprometer la investigación, el debido proceso, la presunción de inocencia o los derechos de terceros.

Asimismo, se plantea que la FGR informe al Senado sobre el estado general que guardan las investigaciones relacionadas con la red de contrabando, dispersión y distribución ilícita de combustibles por vía marítima en la que se investiga la probable participación de particulares, servidores y exservidores públicos.

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Se aclara, que en el caso de que alguna de la información solicitada se encuentre legalmente reservada, se solicita que la Fiscalía así lo indique y señale el fundamento jurídico que impide su divulgación.

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