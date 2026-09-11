Matrícula escolar cae en México durante un año; primaria y preescolar las más afectadas: SEP

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    Matrícula escolar cae en México durante un año; primaria y preescolar las más afectadas: SEP
    La matrícula pasó de 34 millones 370 mil 623 a 34 millones 81 mil 774 alumnos, una reducción de 0.84%. Cuartoscuro

La matrícula del sistema educativo nacional disminuyó en 288 mil 849 estudiantes entre los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026

CDMX.- La matrícula del sistema educativo nacional disminuyó en 288 mil 849 estudiantes entre los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026, al pasar de 34 millones 370 mil 623 a 34 millones 81 mil 774 alumnos, una reducción de 0.84%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) analizadas por Educación con Rumbo.

La organización informó en un comunicado que la SEP actualizó en los últimos días la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) con las cifras correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 y, al cotejarlas con las del periodo anterior, encontró una disminución nacional de la matrícula.

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Al sumar exclusivamente las reducciones registradas en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, la pérdida acumulada asciende a 529 mil 536 estudiantes. La diferencia respecto de la reducción neta nacional se explica por el crecimiento registrado en educación superior.

PRIMARIA Y PREESCOLAR, LAS MÁS AFECTADAS POR LA CAÍDA

El mayor descenso se presentó en primaria, cuya matrícula pasó de 12 millones 838 mil 201 estudiantes en 2024-2025 a 12 millones 520 mil 339 en 2025-2026, lo que representa 317 mil 862 alumnos menos y una reducción de 2.48%.

Además, la caída de la matrícula de primaria se registró en 31 de las 32 entidades federativas. Coahuila fue la única excepción, de acuerdo con los datos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa de la SEP.

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Preescolar registró la segunda mayor disminución. El número de alumnos pasó de 3 millones 996 mil 767 a 3 millones 823 mil 694, una reducción de 173 mil 73 niñas y niños, equivalente a 4.33%. En conjunto, preescolar y primaria concentraron una disminución de 490 mil 935 estudiantes, equivalente a 92.7% de toda la reducción acumulada en los niveles educativos que perdieron matrícula.

En educación inicial, la matrícula bajó de 229 mil 843 a 222 mil 855 estudiantes, es decir, 6 mil 988 menos; mientras que secundaria pasó de 6 millones 293 mil 530 a 6 millones 279 mil 266, una reducción de 14 mil 264 alumnos.

En media superior, el número de estudiantes disminuyó de 5 millones 492 mil 491 a 5 millones 475 mil 142, lo que representa una pérdida de 17 mil 349 alumnos entre ambos ciclos escolares.

EDUCACIÓN SUPERIOR REGISTRA AUMENTO DE MATRÍCULA

En contraste, la educación superior registró un incremento de 240 mil 687 estudiantes. La matrícula pasó de 5 millones 519 mil 791 a 5 millones 760 mil 478 alumnos, un crecimiento de 4.36%.

Educación con Rumbo consideró que los datos muestran un contraste dentro del Sistema Educativo Nacional, pues mientras aumenta el número de jóvenes matriculados en educación superior, disminuye la cantidad de niñas y niños en los primeros niveles de la trayectoria escolar.

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“No basta con que aumente la matrícula universitaria si cada vez hay menos niños y niñas en los primeros niveles educativos. Aunque tenemos que lograr que los estudiantes lleguen a la universidad, el principal reto es garantizar que tengan las condiciones para ingresar, permanecer y avanzar desde el inicio de su trayectoria escolar”, señaló Patricia Ganem, coordinadora de Investigación del Observatorio de la Educación.

¿A QUÉ SE DEBE LA BAJA EN LA MATRÍCULA ESCOLAR?

La organización advirtió, sin embargo, que una reducción en la matrícula no significa, por sí misma, que los estudiantes hayan abandonado o desertado de la escuela.

Explicó que una disminución en el número de alumnos también puede estar relacionada con factores demográficos, movilidad de la población, migración, modificaciones en la cobertura educativa o la falta de incorporación de niñas, niños y adolescentes al sistema escolar.

Ante esas cifras, Educación con Rumbo planteó la necesidad de conocer “qué está ocurriendo con las niñas, niños y adolescentes que deberían encontrarse en las aulas”.

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Por ello, exhortó a la Secretaría de Educación Pública y a su titular, Mario Delgado, a explicar los factores que se encuentran detrás de la disminución de la matrícula y a precisar cuántos estudiantes efectivamente dejaron la escuela y cuántos corresponden a otros movimientos dentro del sistema educativo.

Sostuvo que una política educativa orientada a garantizar el derecho humano a una educación científica, de calidad y de mejora progresiva debe asegurar que cada generación pueda ingresar, permanecer y aprender desde los primeros años de escolaridad hasta concluir su trayectoria educativa.

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